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特別的啦啦隊！台東獼猴蹲坐橋梁觀看馬拉松「超淡定」
「2025柚見晚崙西亞」台東東河馬拉松今天登場，跑者奔馳在泰源幽谷享受天然美景，沿途不時可見台灣獼猴「亂入」，也有的悠閒地坐在橋梁護欄觀看比賽。縣府交觀處長卜敏正說，沿途「人猴互看」十分有趣，形成東河馬拉松最美風景。
東河鄉公所主辦「2025柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華」，賽事分全馬組（42公里）、半馬組（21公里）及小馬組（8公里），約2000人報名參賽。
鳴槍起跑後，三組別選手皆從東河國小出發，沿著舊東河橋、東富公路 (台23省道）、小馬隧道等地前進，沿途山巒起伏、景觀開闊，不過道路坡度起伏不定，對選手是不小考驗。鄉公所表示，全台九成晚崙西亞產自東河，完賽者可帶回當伴手禮。
交觀處長卜敏正報名8公里小馬組，他表示，沿途真的看見許多台灣獼猴陪伴跑者，尤其在通過東河橋之際，台灣獼猴三三兩兩悠閑地坐在橋畔欄杆，總數約7、8隻猴子淡定觀賽，沒有鼓譟不安或挑釁，形成人看猴、猴子也看人的奇特景觀。
「獼猴應該早就習慣了，看見人群絲毫不意外！」卜敏正說，東河鄉生態豐富，從舊東河橋至小馬隧道一帶常見獼猴出沒，很多跑者看見獼猴觀賽也停下腳步拍照留念，這場賽事因為獼猴增添不少趣味性，讓跑者留下美好回憶。
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