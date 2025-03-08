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自行車騎士有福了 玉里車站前將蓋遊客中心增設補給站

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花東縱谷國家風景區管理處預計在花蓮玉里車站前停車場，規畫興建「歐亞菲板塊遊客中心」，將結合玉富自行車道，成為自行車騎士的起點與補給站。圖／縱管處提供
花東縱谷國家風景區管理處預計在花蓮玉里車站前停車場，規畫興建「歐亞菲板塊遊客中心」，將結合玉富自行車道，成為自行車騎士的起點與補給站。圖／縱管處提供

花東縱谷國家風景區管理處為打造觀光亮點，預計在花蓮玉里車站前停車場，規畫興建「歐亞菲板塊遊客中心」，將結合玉富自行車道，成為自行車騎士的起點與補給站，更銜接鄰近驛站，成為交通樞紐。至於站前的停車需求，管理處研擬施作地下或地上停車場，解決周邊停車問題。

交通部觀光署推動「北回之巔旗鑑計畫-微笑南灣in台灣」，預計在玉里車站前停車場興建遊客中心，昨天署長周永暉到玉里車站前會勘，並與台鐵公司協商用地取得等相關事宜。

縱管處副處長洪肇昌表示，玉富自行車道是「世界唯二」橫跨兩個板塊的自行車道，橫跨歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的秀姑巒大橋，是許多遊客喜愛的景點。為服務遊客需求，規畫遊客中心，將成為周邊自行車道的起點，也是補給站。至於用地取得要跟台鐵公司購買，或是雙方合作等，都還要再研商。

縱管處企劃科長古淑如說，歐亞菲板塊遊客中心除了連接玉富自行車道外，還有銜接自行車安通驛站、東里驛站等，未來台鐵雙軌化後，相信會帶來更多觀光客，遊客就能在玉里、富里騎自行車，甚至能途經台30線往返台9線、台11線，從花蓮到台東成功鎮，讓遊客中心能有轉運的功能。

古淑如說，為避免民眾停車受到影響，未來遊客中心規畫在地下室或一樓平面施作停車場，站前停車空間相信會很充足；觀光署與台鐵公司合作經營方式還需要進一步討論，希望兩年內完工啟用。

板塊 自行車 車道

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