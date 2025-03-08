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徐榛蔚赴日考察 參訪交流芋屋長兵衛農產加工

中央社／ 花蓮8日電

花蓮縣長徐榛蔚赴日考察，昨日第二站參訪芋屋長兵衛加工廠，由負責人香山勇一分享農產品培育照料與加工經驗，並帶領團員觀摩農場管理方式，幫助推動花蓮農產多元應用。

花蓮縣政府今天發布新聞稿表示，芋屋長兵衛是一家專營地瓜種植及加工的企業，擁有35公頃自有農地，並在日本各百貨門市都有販售通路，冷凍地瓜及加工品自2009年開始銷往世界各地，其中台灣也是重要的外銷市場。最主要生產的加工品為和菓子，也提供食品加工所需的初級材料，更充分利用農業資源，將廢棄物轉化為飼料，實踐環保永續，打造農業與環境共生的經營模式，值得花蓮借鑑。

香山勇一熱情為參訪團介紹加工廠，並帶領眾人近距離觀察農場裡用心栽種的作物。他談到，創辦理念是以「在自家農場，親手種植的地瓜，製作出最美味食品」，農業發展不僅僅是技術創新，更關乎如何將傳統農業與現代市場需求接軌，並實現可持續發展。農業的未來需要更多的國際合作，特別是台灣與日本的合作，不僅能促進雙方的農產品市場，還能共同面對全球挑戰。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，透過這次參訪汲取寶貴的經驗，也強化花蓮與日本之間的友好關係，並藉由芋屋長兵衛企業社的成功經驗，作為花蓮未來推動農業永續發展的重要標竿。「永續是花蓮的日常」，花蓮縣政府將持續朝向環境永續的方向努力，並協助農友優化農產品質，拓展國際市場，讓花蓮的優質產品被世界看見。

日本 永續 花蓮縣政府

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