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鼓勵穿傳統服飾、帶幼兒回娘家 台東延平鄉祭補助

中央社／ 台東縣8日電

台東縣延平鄉布農族人重視族群延續和傳統文化，鄉公所祭出補助。回娘家為幼兒舉辦感恩成長禮，最高補助1萬4000元；鼓勵自製或購買傳統服飾，最高補助5000元。

台東縣延平鄉公所最近推出一系列和傳統文化的補助措施，希望延續寶貴的傳統文化。

延平鄉長余光雄今天接受中央社記者電話訪問表示，為了鼓勵族人依照傳統習俗，回娘家為幼兒舉辦感恩成長禮，鄉公所推出補助計畫，一方面幫幼兒舉辦成年禮，一方面是感謝岳父岳母將女兒嫁給男方，得以傳宗接代，讓族群永續生存。

余光雄表示，補助對象幼兒須12歲以下，且父母已完成結婚登記，活動內容須包含傳統儀式祈求幼兒健康，分享象徵祝福的豬肉，親家雙方象徵性送禮給幼兒的母親。每名幼兒最高補助新台幣1萬4000元。

有關補助傳統服飾部分，余光雄表示，在傳統活動和文化傳承場合有些族人沒有穿傳統服飾，詢問發現是沒錢買，一件成年人傳統服飾都超過萬元，對部分族人是個負擔，因此為鼓勵族人購買或自製傳統服飾，最高補助5000元。

余光雄表示，族人穿上傳統服飾不僅傳承傳統服飾文化，也能強化自我文化認同與民族自信心。

傳統文化 回娘家 布農族人

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