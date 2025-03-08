東北角新亮點…八斗子遊艇港 造觀光聚落

八斗子遊艇港位在基隆與東北角海岸風景區的核心地帶，離大台北約半小時車程，鄰近和平島、基隆嶼、潮境公園等山海美景，市府採促參方式為八斗子遊艇港公告招商改造，可建商場、旅館等，將打造為東北角最具吸引力的遊艇觀光產業聚落，預估吸引民間投資近10億元。

市府產發處副處長蔡馥嚀說，招商計畫將採用ROT與BOT模式，未來的八斗子遊艇港將進行大規模升級，包括擴建浮動碼頭與岸壁碼頭、增設150席陸置艇庫，並強化泊區基礎設施。此外，市府將推動包括遊艇俱樂部、商場、飯店等設施的建設，提供多元的海上與陸上休閒體驗。

基地面積13.22公頃，合作許可年限50年，最低投資金額5億元，民間建設成本預估約9.85億元，市府預估整體計畫帶進逾20億元收益，並創造大量就業機會。

市長謝國樑表示，八斗子遊艇港擁有得天獨厚的地理優勢與發展潛力，未來將成為東北角最具吸引力的遊艇觀光產業聚落。產發處長林鼎超說，八斗子遊艇港是北台灣規模最大遊艇港，面向太平洋，距離台北僅半小時車程，地理位置極具優勢。未來，遊艇港將不僅是遊艇產業發展的核心，更將成為東北角海洋觀光的重要樞紐，可吸引國內外遊艇愛好者及觀光客。