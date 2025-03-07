快訊

范斯暗示「某隨機國家多年沒打仗」惹怒英法 施凱爾開幕詞偷反擊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

聽新聞
0:00 / 0:00

退師「葉霸」遭帶離惹議 花警：隨扈歸建檢方要查

中央社／ 花蓮縣7日電
退休教師葉春蓮今天下午到花蓮警分局說明當天狀況。圖／讀者提供
退休教師葉春蓮今天下午到花蓮警分局說明當天狀況。圖／讀者提供

花蓮退休教師葉春蓮嗆聲國民黨立委傅崐萁遭架離出場。花蓮警方調查認定「隨扈人員趨前張開雙手協助勸離」行為不當，即日起歸建；至於是否涉及不法，由花檢偵辦中。

葉春蓮老師遭架離出場，連日來引發各界討論。對於外界質疑當天現場員警未出手制止，行政院長卓榮泰4日立法院答詢表示，在場員警應負責維持治安秩序，這個事情應成為全國警察人員執行工作很重要的借鏡，也要求地方警察單位徹底了解。

花蓮縣警察局今天表示，當天活動因主辦單位未申請制服警力進入會場維持秩序，經調閱相關影像資料顯示，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁隨扈人員有趨前張開雙手協助勸離，並由主辦單位工作人員引導葉春蓮離開，違反「警察機關執行轄內立法委員安全警衛作業規定」及「安全警衛派遣及執勤作業要點」，自即日起歸建；另隨扈執勤行為是否涉及不法，已由花蓮地檢署偵辦中。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，未來將持續精進教育並要求隨扈人員恪遵「安全警衛派遣及執勤作業要點」等規定。警方執行安全維護工作，目的為保障民眾生命財產安全，並嚴守行政中立原則，對於未來罷免或反罷免活動，仍將落實此原則執行各項勤務，防止衝突危害發生。

國民黨花蓮縣黨部3月2日上午在花蓮縣立中正體育館舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年活動」，當立委傅崐萁上台宣講時，葉春蓮站在舞台前表達不同意見影響活動進行，現場工作人員隨即趨前勸說，台下支持群眾有鼓譟情形。（編輯：孫承武）1130307

花蓮 警察

延伸閱讀

李柏毅：傅崐萁隨扈向退休師動手 要求警政署徹查

團員香港遭扣批林佳龍洩個資延宕救援 傅崐萁：立刻下台

調查局台北處破4億安毒工廠 樓仁健調升獨立站主任

傅崐萁轟賴清德出賣護國神山台積電 沒換到美安全承諾

相關新聞

退師「葉霸」遭帶離惹議 花警：隨扈歸建檢方要查

花蓮退休教師葉春蓮嗆聲國民黨立委傅崐萁遭架離出場。花蓮警方調查認定「隨扈人員趨前張開雙手協助勸離」行為不當，即日起歸建；...

藝文界盛事 「江賢二藝術園區」台東開幕

國內知名藝術家江賢二與公益平台董事長嚴長壽共同創辦的「江賢二藝術園區」，今天在台東東河舉辦開幕記者會，縣長饒慶鈴與藝術界...

羅東「呷拜拜」3／22登場 席開500桌這天開賣

農曆三月初三帝爺生，宜蘭縣羅東鎮年度活動「呷拜拜、迎鬧熱」將於3月下旬登場，3月22日「呷拜拜」席開500桌，每桌優惠價...

影／城隍廟人行地下道大變身 謝國樑：推動忠一路建築重塑

基隆市政府推動城市美化，國泰世華銀行認養改造忠一、孝二路口城隍廟前人行地下道，出入口美化工程選用具回收價值且透光性極佳的...

O型告急只剩4至7天庫存量！台東鼓勵捐血...霸氣送烤全雞

農曆春節過後，台東血庫亮起黃燈警示， 南部高屏澎東地區目前O型剩4至7天庫存量。台東捐血站與烤雞業者合作，今天推捐500...

403地震將滿周年 花蓮逐戶發避難包

403地震即將滿一年，花蓮縣府斥資6500萬元，採購13萬組緊急避難包及救難包，將透過鄉鎮公所發送，縣長徐榛蔚說，縣內每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。