藝文界盛事 「江賢二藝術園區」台東開幕

國內知名藝術家江賢二與公益平台董事長嚴長壽共同創辦的「江賢二藝術園區」，今天在台東東河舉辦開幕記者會，縣長饒慶鈴與藝術界貴賓及社會各界受邀共享藝術盛宴，見證這座融合自然、藝術與建築的園區正式亮相。

江賢二說，他期望園區讓每一個小朋友從小接觸藝術，台灣下一代的美學涵養一定可以不一樣；藝術的滋養能夠豐富社會，未來園區不僅是藝術展示空間，更能成為啟發創意、融入自然的美學場域。

「江賢二藝術園區」坐落於東河鄉金樽，由江賢二的舊畫室擴建而成，並與建築師林友寒共同設計，由共同發起人嚴長壽擔任館長。園區以自然地景為核心，5座清水模建築順應海岸山脈地形，巧妙融入環境及光影之美。

開幕大展特別邀請國際知名藝評家南條史生策展、藝術家紀嘉華協同策展，展覽將以「光、美與淨化」為主題，呈現江賢二作品中蘊含的深刻哲思與對自然、生命的感悟，園區將在3月15日全面對外開放。

饒慶鈴致詞表示，縣府長期以來積極推動藝術文化發展，並協助爭取經費支持江賢二藝術園區的誕生，期盼藉由這座兼具藝術性與教育價值的空間，提升台東的文化軟實力，未來持續推動藝術與自然共存的理念。