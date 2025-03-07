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基隆城隍廟人行地下道變身 玻璃磚營造明亮環境

中央社／ 基隆7日電

基隆市政府指出，攜手國泰世華銀行，利用玻璃磚等透光材質，將市區忠一及孝二路口的城煌廟人行地下道出入口打造出明亮美麗環境，變身的空間今天啟用為市容再添新意。

基隆市政府表示，近年推動城市美化，攜手國泰世華銀行將城煌廟人行地下道出入口重新打造，並在今天由基隆市長謝國樑、基隆市副市長邱佩琳及國泰世華銀行總經理李偉正等共同揭幕啟用。

謝國樑接受媒體採訪時指出，他自上任以來就努力引進民間活力，並由邱佩琳代表市府與企業洽商。城隍廟地下道是旅客往來車站與廟口的重要節點，感謝國泰世華銀行出資協助美化，為民眾提供友善安全的通行空間。市府後續也將推動忠一路既有建築重塑計畫，為市容再添新意。

邱佩琳表示，城隍廟人行地下道出入口以玻璃磚與紅磚打造成「永續的光盒子」，形成獨特城市景觀。

李偉正說，城隍廟人行地下道與國泰世華銀行基隆分行有非常深的淵源，也是分行客戶、基隆市民及國內外到基隆觀光旅客的必經道路，國泰世華很榮幸認養這座地下道，讓鄰近景觀更加完美。

城隍廟

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