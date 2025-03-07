快訊

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

澳洲捐血英雄！血有特殊抗體，60多年拯救上百萬嬰兒

法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

宜蘭「羅東林場」鏽蝕木棧道整修完畢 嶄新對外開放

中央社／ 宜蘭縣7日電

羅東林業文化園區（羅東林場）內的環池木棧道架體近年出現鏽蝕，經農業部林業及自然保育署宜蘭分署修繕，並將木棧道沿線的解說展示牌更新後，現已重新對外開放。

宜蘭分署今天發布新聞稿表示，羅東林場為昔日蘭陽地區太平山檜木唯一的集散地，2012年依文資法登錄為文化景觀區，保有完整林業設施遺跡如貯木池、運材軌道設施、退役蒸汽機車頭、卸木平台等過去的林業生產設施，並於2009年對外開放參觀，提供民眾舒適又兼具文化歷史的遊憩空間。

羅東林場對外開放參觀，宜蘭分署指出，園區內貯木池東側鄰近台鐵鐵道的環池木棧道架體近年出現鏽蝕、周邊樹蔭與池邊淤泥過於繁盛，加上沿線原有「林場時光廊道」解說展示牌因日曬而剝落模糊，影響整體視覺景觀。

宜蘭分署表示，為持續提供民眾優質安全休憩環境，去年施工改善、局部清淤、更新解說牌上的圖文資料及老照片後，日前全部完成並對外開放，提供遊客煥然一新的休憩散步環境。

宜蘭 羅東 農業部

延伸閱讀

羅東「呷拜拜」3／22登場 席開500桌這天開賣

宜蘭大拜拜吸引4000多人看表演吃美食 羅東呷拜拜3月22日登場

羅東工保區禁建一甲子終獲解編 陳金德政委、吳宗憲立委都說話了

重大進展！禁建1甲子 中央今審議通過宜蘭羅東工保區解編案

相關新聞

基隆富貴市場海砂屋4月要拆 地方盼與周邊老屋危老都更

基隆信六路公有富貴零售市場使用40多年，4樓鋼筋裸露，天花板水泥嚴重剝落，市府委託建築師鑑定為海砂屋危樓，預計4月進場拆...

藝文界盛事 「江賢二藝術園區」台東開幕

國內知名藝術家江賢二與公益平台董事長嚴長壽共同創辦的「江賢二藝術園區」，今天在台東東河舉辦開幕記者會，縣長饒慶鈴與藝術界...

羅東「呷拜拜」3／22登場 席開500桌這天開賣

農曆三月初三帝爺生，宜蘭縣羅東鎮年度活動「呷拜拜、迎鬧熱」將於3月下旬登場，3月22日「呷拜拜」席開500桌，每桌優惠價...

影／城隍廟人行地下道大變身 謝國樑：推動忠一路建築重塑

基隆市政府推動城市美化，國泰世華銀行認養改造忠一、孝二路口城隍廟前人行地下道，出入口美化工程選用具回收價值且透光性極佳的...

O型告急只剩4至7天庫存量！台東鼓勵捐血...霸氣送烤全雞

農曆春節過後，台東血庫亮起黃燈警示， 南部高屏澎東地區目前O型剩4至7天庫存量。台東捐血站與烤雞業者合作，今天推捐500...

403地震將滿周年 花蓮逐戶發避難包

403地震即將滿一年，花蓮縣府斥資6500萬元，採購13萬組緊急避難包及救難包，將透過鄉鎮公所發送，縣長徐榛蔚說，縣內每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。