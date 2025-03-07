羅東「呷拜拜」3／22登場 席開500桌這天開賣

農曆三月初三帝爺生，宜蘭縣羅東鎮年度活動「呷拜拜、迎鬧熱」將於3月下旬登場，3月22日「呷拜拜」席開500桌，每桌優惠價3000元，11日上午8時開放訂桌，3月31日則在鎮內展開「迎熱鬧」遶境活動，祈求全鎮平安。

有別於舊日流水席，羅東「呷拜拜」活動2010年復辦以來，力推「宜蘭菜」、行銷在地餐廳。

今年帝爺(玄天上帝)生日為國曆3月31日，羅東鎮公所訂於3月22日邀請天香台灣料理館、年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋及羅東晶園會館，5家在地餐廳推出特色蘭陽風味饗宴，包含請客必吃炒米粉共11道澎湃料理。此次席開500桌，每桌市價6500元，公所補助3500元，民眾訂桌優惠3000元。

去年開賣當天，吸引超過200位民眾排隊，甚至有人提早到前一天下午來等待，排隊時間長達18小時。公所說，今年是3月11日上午8時起在羅東鎮展演廳開賣，採現場訂桌方式，每人每次最多3桌，當場繳費；當天上午7時30分發放排隊號碼牌，現場叫號不到，須重新領取號碼牌。

羅東鎮長吳秋齡說，「呷拜拜」不只慶祝帝爺公生，也希望透過傳統文化活動推廣在地蘭陽美食，而且響應垃圾源頭減量的環保政策，全場不使用一次性餐具、不提供打包用的塑膠袋與提袋；當天還邀請曹雅雯等、陳隨意等知名影歌登台表演，歡迎大家一起來「呷飯看鬧熱」。