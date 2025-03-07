影／城隍廟人行地下道大變身 謝國樑：推動忠一路建築重塑

基隆市政府推動城市美化，國泰世華銀行認養改造忠一、孝二路口城隍廟前人行地下道，出入口美化工程選用具回收價值且透光性極佳的玻璃磚，變美且明亮。市長謝國樑說，將推動忠一路既有建築重塑計畫，為基隆市容再添新意。

經過的民眾說，地下道出入口以前昏暗，女性不太敢走，新的玻璃磚很有設計感，也融入在地的景觀，白天可引入柔和的自然光源，晚上也很漂亮，走進去很明亮、舒適。

公私協力城隍廟人行地下道今天揭幕啟用，謝國樑表示，他自上任以來戮力引進民間活力，並由邱副市長邱佩琳與企業洽商，城隍廟地下道是旅客往來車站與廟口的重要節點，感謝國泰世華銀行出資協助美化城隍廟人行地下道出入口，為民眾提供友善安全的通行空間。

國泰世華銀行總經理李偉正李偉正指出，城煌廟人行地下道與國泰世華銀行基隆分行有非常深的淵源，基隆市民以及國內外來到基隆觀光旅客的必經之道，改造後希望大家經過時多看幾眼。

邱佩琳表示，城隍廟人行地下道出入口作為忠一路舊建築市容觀瞻重塑的示範起點，為基隆港口門戶重要意象，美化工程的設計策略以基隆市海洋廣場為核心，透過色彩與材質的整合，串連擁有百年歷史的護國城隍廟與對向的現代建築，用玻璃磚與紅磚打造「永續的光盒子」，結合廟埕文化與現代建物，輔以照明設計，使該區域日夜皆能與廟埕及海港相互融合，形成獨特的城市景觀。