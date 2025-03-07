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O型告急只剩4至7天庫存量！台東鼓勵捐血...霸氣送烤全雞
農曆春節過後，台東血庫亮起黃燈警示， 南部高屏澎東地區目前O型剩4至7天庫存量。台東捐血站與烤雞業者合作，今天推捐500CC送100隻限量全隻烤雞，吸引大批民眾捐熱血。捐血站難得人潮爆站，滿滿都是衝著烤雞的民眾，還有遠自1小時車程的民眾，活動不到2小時完送，捐血民眾說，「捐完剛好吃雞補身」。
高雄捐血中心台東捐血站長江宜勳表示，台東地區每個月預估醫院機構需求的用血量大約是1400至1600袋左右，目前O型剩4至7天庫存量，只要有符合捐血條件的捐血人，每滿2個月可以捐250毫升或滿3個月可捐500毫升；這次烤雞業者霸氣送烤全雞，果然魅力無法擋，捐血站擠滿人潮，可為血庫補充150袋新血，緩解用血需求。
近來氣溫有逐漸下降的趨勢，連帶也影響民眾出門捐血的意願，尤其農曆春節過後，台東血庫亮起黃燈警示， 南部高屏澎東地區目前O型剩4至7天庫存量，雖目前各地醫療用血的供需還算平衡，但為避免部分血型的庫存量不足的問題，捐血站和一家烤雞業者合作，今天推捐滿500CC血液，即可獲得一隻現烤全雞。
消息傳開，果然一早就吸引許多民眾來捐血站捐血，有人揪團響應，也有人遠從1小時車程的東海岸成功鎮來。活動從早上8點開始，不斷2小時內，100隻限量烤雞火速送完。業者表示，100隻他們早上開始備料火烤，捐完血的民眾下午3點就可以來領取；捐250CC的也有烤雞玩偶一隻可領。
「大家一起捐，晚上就可以開趴了。」劉姓市民說，他和3名好友一起來捐，這樣就有4隻雞，下班剛好吃烤雞大餐。另有市民說，「捐完剛好吃雞補身，他本身就有捐血的習慣，這個送烤雞也是他第一次遇到，有夠霸氣」。
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