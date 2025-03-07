高鐵延伸宜蘭 雙溪爭取設站

高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會台北、汐止場昨舉行。有民眾抗議路線規畫只對宜蘭有利，要求設雙溪站，不能只行經東北角，否則須貫通台二丙兩端。鐵道局說，新北市長侯友宜曾建議設雙溪站，但月台長度不足，施工困難大。

另有與會學者認為，就算高鐵延伸宜蘭，後續轉乘及沿線無法均衡發展仍是問題，北宜直鐵興建費用較便宜，建議重新評估。交通部表示，北宜直鐵須拆除整排民宅，也要和台鐵、捷運等軌道配合，茲事體大。

鐵道局簡報指出，高鐵延伸宜蘭全線長約60.6公里，經北市南港、新北汐止、平溪、雙溪、貢寮及宜蘭頭城、礁溪、宜蘭市等，計畫於宜蘭縣府東南側設宜蘭站，另於宜蘭端新設維修基地。過去估計總經費約1880億元，但物價調漲，宜蘭縣府估算工程經費至少增加1倍，到近4千億元，恐是宜蘭有史以來經費最龐大的聯外交通建設工程。

在台北場，有民眾反映，可能被徵收的住戶都沒被通知，原因竟是「路線還沒確定」；南港區誠正國中則呼籲，施工單位要做好空汙、噪音相關防制措施，不要影響學生就學環境。

文大大眾傳播學系兼任副教授謝國安說，熱門觀光點如礁溪等沒有站，民眾就算搭高鐵到宜蘭，還要轉乘去礁溪，不如自己開車，但若能優化台鐵列車運量，可帶動周邊發展效益。

雙溪郭姓市民說，目前規畫對宜蘭有利，對東北角沒幫助，建議雙溪應設站。雙溪上林里長簡德福說，雙溪設站最好，但台二丙兩端若能貫通，就可以解決國五塞車問題，不必捨近求遠，再花大錢把高鐵延伸到宜蘭。

對此，交通部表示，高鐵延伸宜蘭有助紓解東北角交通，減輕車流壓力。規畫的顧問公司表示，高鐵月台長度至少要800公尺，平溪、雙溪為谷地，要設站有工程上的難度，汐止因距高鐵南港站太近，目前也未規畫設站。