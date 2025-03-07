聽新聞
0:00 / 0:00

綠島交通生力軍 28日首航

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東富岡往返綠島又有新船投入航線，客輪業者打造「天王星21號」新船近期抵達高雄港，預計3月28日首航富岡到綠島航線。圖／台東縣政府提供
台東富岡往返綠島又有新船投入航線，客輪業者打造「天王星21號」新船近期抵達高雄港，預計3月28日首航富岡到綠島航線。圖／台東縣政府提供

台東縣政府為提升往來台東綠島、蘭嶼的交通便利性，鼓勵業者汰換舊船，天王星21號近期抵達高雄港，28日將由富岡首航綠島；另綠島鄉公所因應冬季物資運補，日前也接收金門縣「太武輪」做為交通船，預計年底整修完成後復航。

台東副縣長王志輝說，台東到綠島、蘭嶼2離島間的交通往返、旅遊觀光、物資運補及垃圾回收長期依靠海運，但現行民間客貨船齡多已老舊，縣府為此攜手交通部航港局，爭取3億元補助款汰換東部5艘高齡客輪，其中船齡32年的天王星號及34年的凱旋2號優先汰除，是首辦民船汰換的縣市。

交通及觀光發展處表示，天王星21號將於本月28日啟航，符合節能減碳、環保油品及美學等規範，搭乘品質更舒適，搭船時間也縮短，亦配合天災疏運，是改善離島航運的重要里程碑。

另綠島鄉公所爭取公船運補物資、外送垃圾，經台東縣政府促成，接收金門縣退役太武輪，即日起整修船體，待提高環保標準、改善引擎排煙、升級客艙座椅後，能提供遊艇等級的舒適體驗。業者說，新船速度快，穩定度高，空間寬敞，材質環保。綠島鄉公所則表示，接收太武輪比造新船的時間更短，經費更節省。且耐風浪設計更有利於秋冬季人員載送、醫療救助。

台東 綠島 金門

延伸閱讀

台東離島海運量能提升 公船太武輪和新客輪加入

金門縣巷弄狹小古蹟多 金消向南市消防取經獨創幫浦車

綠島海上交通再添生力軍 「天王星21號」下水服役

大雷雨來了 今起降溫、周四冷氣團急凍3天探8度低溫

相關新聞

基隆富貴市場海砂屋4月要拆 地方盼與周邊老屋危老都更

基隆信六路公有富貴零售市場使用40多年，4樓鋼筋裸露，天花板水泥嚴重剝落，市府委託建築師鑑定為海砂屋危樓，預計4月進場拆...

高鐵延伸宜蘭 雙溪爭取設站

高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會台北、汐止場昨舉行。有民眾抗議路線規畫只對宜蘭有利，要求設雙溪站，不能只行經東北角，否則須貫通...

403地震將滿周年 花蓮逐戶發避難包

403地震即將滿一年，花蓮縣府斥資6500萬元，採購13萬組緊急避難包及救難包，將透過鄉鎮公所發送，縣長徐榛蔚說，縣內每...

綠島交通生力軍 28日首航

台東縣政府為提升往來台東綠島、蘭嶼的交通便利性，鼓勵業者汰換舊船，天王星21號近期抵達高雄港，28日將由富岡首航綠島；另...

杜絕綠鬣蜥繁殖！林業署宜蘭分署開課培訓「獵蜥高手」

綠鬣蜥挖土堤、破壞農田、啃食農作物嫩葉，幾乎沒有天敵，繁衍又快，宜蘭雖僅發現零星個案，卻曾經在無尾港水鳥保護區發現過1隻...

鷄籠中元祭主普壇損壞 1600萬整修今開工將重現原風貌

鷄籠中元祭被列為無形文化資產，去年0403花蓮大地震，祭典的重要域域主普壇損壞，市府編列1600萬元整復，市長謝國樑今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。