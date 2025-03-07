綠島交通生力軍 28日首航

台東縣政府為提升往來台東綠島、蘭嶼的交通便利性，鼓勵業者汰換舊船，天王星21號近期抵達高雄港，28日將由富岡首航綠島；另綠島鄉公所因應冬季物資運補，日前也接收金門縣「太武輪」做為交通船，預計年底整修完成後復航。

台東副縣長王志輝說，台東到綠島、蘭嶼2離島間的交通往返、旅遊觀光、物資運補及垃圾回收長期依靠海運，但現行民間客貨船齡多已老舊，縣府為此攜手交通部航港局，爭取3億元補助款汰換東部5艘高齡客輪，其中船齡32年的天王星號及34年的凱旋2號優先汰除，是首辦民船汰換的縣市。

交通及觀光發展處表示，天王星21號將於本月28日啟航，符合節能減碳、環保油品及美學等規範，搭乘品質更舒適，搭船時間也縮短，亦配合天災疏運，是改善離島航運的重要里程碑。

另綠島鄉公所爭取公船運補物資、外送垃圾，經台東縣政府促成，接收金門縣退役太武輪，即日起整修船體，待提高環保標準、改善引擎排煙、升級客艙座椅後，能提供遊艇等級的舒適體驗。業者說，新船速度快，穩定度高，空間寬敞，材質環保。綠島鄉公所則表示，接收太武輪比造新船的時間更短，經費更節省。且耐風浪設計更有利於秋冬季人員載送、醫療救助。