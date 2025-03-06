杜絕綠鬣蜥繁殖！林業署宜蘭分署開課培訓「獵蜥高手」

綠鬣蜥挖土堤、破壞農田、啃食農作物嫩葉，幾乎沒有天敵，繁衍又快，宜蘭雖僅發現零星個案，卻曾經在無尾港水鳥保護區發現過1隻比貓大的綠鬣蜥。林業署宜蘭分署全力備戰，特別針對如何驅離綠鬣蜥舉辦防治訓練課程，了解如何操作使用驅離槍射出塑膠子彈擊昏捉蜥。

外來種的綠鬣蜥因寵物市場需求於20幾年前輸入台灣，後來被棄養野放繁殖族群，其繁殖能力強，每次繁殖可產下20至70顆卵，在沒有天敵情況下，且南部氣候環境適合，屏東與高雄等縣市成了綠鬣蜥危害重災區，屏東縣甚至在去年捕捉多達6萬多隻的綠鬣蜥，四處亂跑，彷彿侏儸紀公園景象。

林業及自然保育署宜蘭分署表示，宜蘭雖無類似南部災情，但偶有零星個案，讓人驚訝的是4年前曾經在蘇澳鎮無尾港水鳥保護區發現一隻成年個體的綠鬣蜥，民眾捕獲裝入大型收納箱送到鄰近岳明國小，再由保育防治人員帶走，無尾港的綠鬣蜥雖順利移除，卻是個警訊，至今仍不清楚這隻比貓還大的綠鬣蜥是從何而來。

宜蘭分署昨天委託射擊訓練專業團隊辦理動物驅離槍暨綠鬣蜥防治訓練課程，訓練對象是轄下5個工作站及縣政府辦理相關業務同仁共30餘人，訓練內容包含彈弓、魚鏢操作、高壓打氣機操作維修保養、低動能槍械（動物驅離槍）實彈射擊、數位虛擬實境移除射擊等。