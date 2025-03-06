鷄籠中元祭主普壇損壞 1600萬整修今開工將重現原風貌

鷄籠中元祭被列為無形文化資產，去年0403花蓮大地震，祭典的重要域域主普壇損壞，市府編列1600萬元整復，市長謝國樑今天主持開工典禮，將在今年中元祭前完成工程，重新展現原有傳統建築風貌。

鷄籠中元祭去年邁入第170年，被列為無形文化資產，源自1855年漳泉械鬥，先民們以和平化解紛爭，以字姓輸值主普取代地域對立及武力衝突，象徵「以和為貴」的社會價值。

謝國樑致詞說，主普壇與鷄籠中元祭密不可分，鷄籠中元祭是歷史悠久的傳統，不僅是追思祖先、安撫孤魂的重要儀式，更乘載這座城市居民的共同情感，凝聚基隆的文化底蘊，市府特別編列預算進行壇體維修。

基隆市文化觀光局局長江亭玫說，這是自民國110年以來針對主普壇建築的最大規模整修，同時搭配基隆塔的觀光營運，將這座無形文化資產重要場域傳統之美，一直是基隆市的主要地標之一。多年來經過多次大規模整修，但因氣候、地震的環境因素，加上建物年代久遠，瓦片及水泥塊掉落情形時有所見，且屋瓦牆壁上的釉彩及油漆也都斑駁剝落，造成公共安全的疑慮。

文觀局指出，整修主要施工項目包括修復建築結構、屋瓦、彩繪、漏水壁癌、造型構件、欄杆、地坪、周邊景觀、原有門窗更新、伸縮縫及花窗等。