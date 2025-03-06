花蓮清明返鄉專車 3/12採實名制開放網路訂票
花蓮縣府與台鐵合作，規劃清明返鄉專車，往返台北、花蓮站，4月2日、6日共2列次，將於3月12日中午開放網路訂票，採實名制，每張收費新台幣200元。
花蓮縣府民政處指出，清明返鄉專車為普悠瑪號，每列372個座位數，設籍花蓮縣、身分證U開頭或非縣民但於花蓮工作者及其配偶、直系血親及其配偶，都可訂票搭乘。
清明返鄉專車4月2日晚間7時32分台北站發車直達花蓮；返工時間是4月6日下午2時20分花蓮站發車直達台北站，搭乘民眾可持乘車證轉乘花蓮至玉里間區間車。
花蓮縣府民政處指出，符合資格民眾可於3月12日中午12時起至下午4時，至花蓮縣府清明節返鄉專車訂票網頁訂票，取票地點為台北車站專車服務台及花蓮縣府民政處。
花蓮縣府民政處提醒，返鄉專車為實名制，限本人搭乘，取票及乘車皆需出示乘車人身分證明文件，專車屬服務性質，每張車票統一收費200元，購票後不退費。
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