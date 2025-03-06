快訊

獨／遭對方母反對卻情牽40年 68歲陳美鳳認了身邊有個「他」

王大陸案扯出閃兵內幕 北市刑大隊長被開鍘全因「誤傳」主嫌個資

方大同雲南火化告別人世 竟爆遺產全捐出！公司回應

花蓮清明返鄉專車 3/12採實名制開放網路訂票

中央社／ 花蓮縣6日電

花蓮縣府與台鐵合作，規劃清明返鄉專車，往返台北、花蓮站，4月2日、6日共2列次，將於3月12日中午開放網路訂票，採實名制，每張收費新台幣200元。

花蓮縣府民政處指出，清明返鄉專車為普悠瑪號，每列372個座位數，設籍花蓮縣、身分證U開頭或非縣民但於花蓮工作者及其配偶、直系血親及其配偶，都可訂票搭乘。

清明返鄉專車4月2日晚間7時32分台北站發車直達花蓮；返工時間是4月6日下午2時20分花蓮站發車直達台北站，搭乘民眾可持乘車證轉乘花蓮至玉里間區間車。

花蓮縣府民政處指出，符合資格民眾可於3月12日中午12時起至下午4時，至花蓮縣府清明節返鄉專車訂票網頁訂票，取票地點為台北車站專車服務台及花蓮縣府民政處。

花蓮縣府民政處提醒，返鄉專車為實名制，限本人搭乘，取票及乘車皆需出示乘車人身分證明文件，專車屬服務性質，每張車票統一收費200元，購票後不退費。

花蓮 身分證 配偶

延伸閱讀

影／赴港團員被拘留 花蓮縣長徐榛蔚說明事件始末

花蓮新任行研處長布達 原民處前處長陳建村就任

清明掃墓…彰化縣動用無人機鎖定10大火災熱點墓區巡查

退休師「葉霸」槓傅崐萁傅道歉惹議 學者：傅自取其辱

相關新聞

0403地震將周年 花蓮採購13萬組避難包分送家戶

0403地震即將滿一年，花蓮縣府斥資6500萬元，採購13萬組緊急避難包及救難包，將透過鄉鎮公所發送，縣長徐榛蔚說，縣內...

基隆富貴市場海砂屋4月要拆 地方盼與周邊老屋危老都更

基隆信六路公有富貴零售市場使用40多年，4樓鋼筋裸露，天花板水泥嚴重剝落，市府委託建築師鑑定為海砂屋危樓，預計4月進場拆...

杜絕綠鬣蜥繁殖！林業署宜蘭分署開課培訓「獵蜥高手」

綠鬣蜥挖土堤、破壞農田、啃食農作物嫩葉，幾乎沒有天敵，繁衍又快，宜蘭雖僅發現零星個案，卻曾經在無尾港水鳥保護區發現過1隻...

鷄籠中元祭主普壇損壞 1600萬整修今開工將重現原風貌

鷄籠中元祭被列為無形文化資產，去年0403花蓮大地震，祭典的重要域域主普壇損壞，市府編列1600萬元整復，市長謝國樑今天...

詐領助理費基議員張秉鈞解職不需補選遞補 本人回應了

基市議員張秉鈞詐領助理費119萬元，雖獲緩刑仍被解職。張秉鈞今天說，目前還沒有收到判決書，等收到判決書後再回應。基隆市議...

宜蘭高鐵興建經費衝4000億 創下宜蘭有史以來最大工程

高鐵延伸宜蘭工程興建經費1880億元，但這是3年前數字，全案目前進行環境影響評估，若通過環評進入綜合規劃，會再次計算工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。