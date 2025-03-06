0403地震將周年 花蓮採購13萬組避難包分送家戶

0403地震即將滿一年，花蓮縣府斥資6500萬元，採購13萬組緊急避難包及救難包，將透過鄉鎮公所發送，縣長徐榛蔚說，縣內每戶一組，但只是示範，希望每位縣民都視需求，準備一個屬於自己的避難包。

縣府今天下午在縣府大禮堂辦發表會，消防局長吳兆遠說，緊急避難包與救難包都是亮眼的橘紅色，避難包為雙肩背包，背面印有緊急避難包應常備物品清單，內附檢核表，提醒民眾定期檢視內容物。

救難包為小型收納包，內有LED手電筒、三角巾、OK繃、酒精棉片、彈性繃帶、傷口敷料、透氣膠帶、爆音哨及保溫急救毯等基本急救用品，災害發生時就可派上用場，一組價格520元，共採購13萬組，總經費6500萬元在去年追加減預算通過。

吳兆遠提醒，背包應放置在家中及工作場所隨手可拿到之處，也要養成定期檢核的習慣，背包內的物品至少每半年一次檢查更新。

徐榛蔚說，13萬組將於今年上半年透過各地鄉鎮公所陸續發放，地震災害難以預測，希望鄉親事先能做好防災準備，備妥避難物資也熟悉避難路線與應變，才能有效降低災損。