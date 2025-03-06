基隆正濱路邊坡又坍 市府：已爭取經費擬6月修復
基隆市中正區正濱路116巷道路繼去年11月發生邊坡坍方後，近日又疑因大雨再度零星坍方。市府今天表示，已向中央爭取到經費，預定今年6月修復邊坡。
正濱路116巷坍方處，位於阿根納造船廠遺構對面的上邊坡。去年11月21日疑因連日下雨，發生邊坡坍方，1輛轎車遭掩埋，影響通行，所幸車內無人。當時中正區長傅俊昇獲報後，第一時間先調派小山貓、鏈鋸等機具前往初步處置。
不料，當地近日又疑因大雨，發生零星坍方，雖已拉起警戒線，但還是有車主不怕危險，將車輛停放在當地路邊。民進黨籍基隆市議員張顥瀚接獲陳情後，今天與市府工務處人員前往會勘，希望早日根本解決。
張顥瀚認為，當地屬觀光景點的區域道路，若沒有做好防護措施，可能會影響到民眾或遊客的安全。此外，在正式施工防護之前，也應做好警示，避免發生事故。
工務處表示，已獲中央經費，將展開招標與發包作業，預定今年6月起修復邊坡。
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