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0403強震將滿週年 花蓮縣府發放家戶緊急避難包

中央社／ 花蓮縣6日電

0403強震將滿週年，花蓮縣府今天發表緊急避難包及救護包，將發放給全縣13萬戶每戶1組，選用顯眼紅色布料搭配反光設計，背面印有常備用品清單等，呼籲家戶每半年檢查更新。

花蓮縣府第2次發送緊急避難包，這次追加預算新台幣6500萬元，採購13萬個避難包及緊急救護包。花蓮縣消防局長吳兆遠說，避難包為紅色雙肩背包，可放食物、急救用品、衣物、照明與通訊、重要文件、衛生用品及工具等，放置於家中或工作場所隨手可得的地方。

吳兆遠說，這次新增的緊急救護包，可繫於腰上或手提，有手電筒、爆音哨、保暖急救毯及藥品等，民眾至少半年檢查1次，依需求增加藥品種類。

花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮地處環太平洋地震帶，地震災害難以預測，事先做好防災準備，才能有效降低災損，13萬組緊急避難包及救護包將於上半年透過各地公所陸續發放。

徐榛蔚說，每隔避難包內都有防災背包檢查手冊，向民眾宣導，每個家庭成員都應準備專屬避難包，平時備妥避難物資、熟悉路線及應變，才能在地震災害發生時發揮保護作用。

地震 徐榛蔚 花蓮

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