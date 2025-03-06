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詐領助理費基議員張秉鈞解職不需補選遞補 本人回應了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
詐領助理費基議員張秉鈞解職不需補選遞補 本人回應了。圖／聯合報系資料照
詐領助理費基議員張秉鈞解職不需補選遞補 本人回應了。圖／聯合報系資料照

基市議員張秉鈞詐領助理費119萬元，雖獲緩刑仍被解職。張秉鈞今天說，目前還沒有收到判決書，等收到判決書後再回應。基隆市議會表示，中山區有4名議員席次，缺額未過半且議員任期已過半，依選罷法不需進行補選及遞補。

議員張秉鈞和父親張錦煌擔任議員期間，詐領逾千萬元助理費，一、二審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪分別判刑1年11月、2年徒刑，並宣告緩刑5年，褫奪公權4年；張秉鈞不服提上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

張秉鈞雖獲緩刑確定而不用入獄，但依刑法規定，褫奪公權期日從裁判確定日起算，而張被宣告褫奪公權4年，另依地方制度法規定，張將解除市議員職務。

張秉鈞擔任第19屆議員期間，與張錦煌、母親陳瓊茹以人頭詐領助理費共119萬餘元；另張錦煌2009至2018年任職議員期間，和陳瓊茹共同以吳姓臭豆腐攤販、陳姓男子為人頭詐領助理費共962萬5895元。

張秉鈞表示，他尚未接到判決書，待收到判決書後再回應。

基隆市議會表示，中山區有4名議員席次，缺額未過半且議員任期已過半，依選罷法不需進行補選及遞補。至於解職日期，議會說，全案定讞後，法院會發文給內政部，議會收到內政部正式函文後，會宣布解職日期。

基隆 張秉鈞 議員

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