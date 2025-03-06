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台東縱谷稻黑椿象現蹤 農改場籲防範

中央社／ 台東縣6日電

24節氣的驚蟄5日剛過，台東縱谷稻田就監測到「稻黑椿象」危害，農業部台東區農業改良場呼籲農友注意防範。

台東區農業改良場今天在網站貼出公告表示，「驚蟄」節氣代表萬物萌發，害蟲也蠢蠢欲動。今天監測水稻病蟲害發生情形，關山鎮與池上鄉部分較早插秧的有機水稻田區發現稻黑椿象為害食痕與成蟲。為避免蟲害疫情擴大，籲請農友密切注意防範。

台東農改場表示，「稻黑椿象」曾於關山鎮有機水稻田區大面積危害並造成產量劇減，今年度第1期作已於池上鄉與關山鎮現蹤。部分較早插秧的田區已出現白色橫條點狀與稻葉末端枯萎捲曲之稻黑椿象典型危害狀，請農友密切注意防範。

台東農改場表示，一般慣行栽培可使用植物保護資訊系統核准登記的藥劑防範。有機水稻田需以釋放天敵黑卵蜂與施用黑殭菌等進行綜合防治，農友如發現有機水稻葉片普遍出現典型稻黑椿象危害徵狀或蟲體，請立即通報契作米廠、農會或台東農改場，並採取防治措施。早期預防的成效良好，後續配合監測即可有效控制稻黑椿象，千萬不能輕忽。

台東 農改場 驚蟄

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