高鐵延宜蘭公聽會台北場 轉乘與區域發展效益遭疑

高鐵延宜蘭二階環評公聽會台北場，學者與居民認為就算高鐵到宜蘭，後續轉乘及沿線無法均衡發展仍是問題，北宜直鐵較有解；交通部指直鐵須拆除整排民宅，茲事體大。

高鐵延宜蘭二階環評公聽會台北場今在三重區民活動中心登場，交通部鐵道局表示，擴充既有鐵路運輸容量，滿足往返東部旅運需求，透過高鐵延伸宜蘭計畫，將宜蘭地區納入大台北通勤圈，花東地區納入環島鐵路一日生活圈。

鐵道局說，縮短旅運時間後，可提升民眾往返東部意願，促進東北角發展以及東部經濟發展，提升東部聯外軌道運輸容量及速度，改善東部一票難求問題，並引導台鐵樹林始發的部分列車調整至宜蘭始發，舒緩台鐵樹林至七堵瓶頸運輸壓力。

今天現場未見環團抗議，但多名登記發言民眾皆質疑高鐵延伸至宜蘭的必要性。文化大學大眾傳播學系兼任副教授謝國安表示，熱門觀光點如礁溪等沒有站，民眾就算搭高鐵到宜蘭還要轉乘去礁溪，不如自己開車。

謝國安建議增加台鐵量能搭配列車優化、帶動周邊發展效益，並表示鐵道局發出的問卷說有7成民眾支持高鐵延伸至宜蘭，但問卷數才800份，恐無法真正代表當地意見。

輔仁大學博物館學研究所教授林秋芳則表示，她出身礁溪，「直鐵聽了十幾年突然蹦一個高鐵出來」，北宜直鐵可以跟現有鐵路系統結合，若高鐵延伸至宜蘭等於在蘭陽平原上劃了一道疤，且應該在文化多元化概念下發展區域觀光，而非單點觀光。

南港區新富里長許睦燦則請命要拆除高鐵引道，前民進黨立委高嘉瑜、民進黨北市議員何孟樺也表示，南港如今發展已經完全不同，半導體人士看到高鐵引道會覺得不可思議，怎麼發展這麼好的地方會有如監獄般的高聳圍牆，好像把南港隔成兩個世界，希望鐵道局跟北市府及在地好好協調。

鐵道局回應，北宜直鐵對南港區的破壞其實最大，因為地底下的軌道只有2道，如果要地下化另增1軌，就必須拆除誠正國中那一整排的住宅區，也要跟台鐵、捷運等軌道配合，茲事體大，不是刻意拖延。

鐵道局並說，高鐵延伸宜蘭最主要是希望解決東部交通一票難求的問題，針對今天民眾與學者的意見都會帶回去研議。