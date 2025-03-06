基隆富貴市場海砂屋4月要拆 地方盼與周邊老屋危老都更

基隆信六路公有富貴零售市場使用40多年，4樓鋼筋裸露，天花板水泥嚴重剝落，市府委託建築師鑑定為海砂屋危樓，預計4月進場拆除。由於緊臨很多民宅，地方憂心鄰損，民代要求做好防範措施。市府表示，現地將闢為空地做為公共空間使用，未來如何利用會進一步規畫，並會和居民溝通，研議與周邊老舊建物危老都更的可行性。

富貴市場位義二、信六路口，為4樓建物，1樓為零售市場攤位，3樓是住家，2、4樓公共空間封閉。4樓天花板曾發生嚴重水泥塊剝落，有安全疑慮。市府2019年曾委託建築師專業鑑定為海砂屋，有立即性危險，封閉2樓以上使用。4年前，再將1樓市場也廢止使用，住戶和攤商都搬遷清空封閉，避免發生危險。

因曾有住戶拒搬，多年來拆除與否一直有爭議，去年又重新鑑定，結果還是一樣，如今確定要拆。因市場緊臨很多老舊建物，地方盼能一起都更，結合新型態市場規畫。

議員呂美玲表示，拆除過程應確保不會對周邊民宅造成結構等鄰損，若民眾發現房屋受損，如何鑑定與後續賠償，相關單位應提出明確的處理機制。施工期間的噪音控制及粉塵影響應減到最低，避免影響居民生活及健康，施工單位應做好防範措施。

呂美玲說，目前拆除後的場地管理與後續規劃仍未定案，但富貴市場地理位置鄰近基隆港，希望相關單位能夠有效利用空間，積極規劃適合的公共用途，例如綠美化與居民臨時停車等。

市府簡任秘書黃毅維表示，日前有開初步的說明會，會再和附近住戶溝通拆除的細節，會謹慎執行拆除，避免造成任何鄰損狀況，會有全程監錄過程，做好防範及安全措施，拆除總經費1153萬元，約要拆3個月時間，只拆除地上物，地下室不會動，避免影響到地基結構。