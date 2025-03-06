宜蘭高鐵興建經費衝4000億 創下宜蘭有史以來最大工程

高鐵延伸宜蘭工程興建經費1880億元，但這是3年前數字，全案目前進行環境影響評估，若通過環評進入綜合規劃，會再次計算工程經費。縣政府依照近年來人力物資大幅上漲，估算工程經費至少增加一倍以上近4000億元，創下宜蘭有史以來經費最龐大的聯外交通建設工程。

高鐵延伸宜蘭與鐵路高架化是宜蘭縣兩大交通建設，高鐵正進入第二階段環境影響評估，交通部鐵道局昨天在宜蘭舉辦環評公聽會、今天在台北市舉辦、明天在新北市舉辦；據了解，新北市有人主張增設「平溪站」，但是在目前的環評規劃報告書中，仍把高鐵延伸宜蘭工程經費設定為1880億元。

縣府交通處表示，1880億元是2022年元月，當時選定高鐵宜蘭站址時所提出的評估數字，如今過了3年多，物資大幅上漲，以鐵路高架化為例，原本工程經費252億元，在去年進入綜合規劃時，工程經費暴增一倍成了501億元。