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花蓮新任行研處長布達 原民處前處長陳建村就任
花蓮縣政府昨宣布，縣府行政暨研考處長由陳建村升任，今天起生效。陳公務資歷深，從基層做起，也曾擔任過縣府原住民行政處長等一級主管職務，他說，將持續優化施政，深化跨機關合作。
花蓮縣政府原任行研處長吳昆儒上月請辭，將轉換跑道，縣府昨天發布，職缺由參議陳建村升任。
陳建村是台灣大學法律系畢業，歷任台北市政府原住民事務委員會社會工作員、台北縣烏來鄉公所書記、課員、行政院原住民族委員會專員、秘書、科長、花蓮縣文化局科長、花蓮縣府原住民行政處副處長、處長，兩年多前調任參議。
縣府表示，陳建村有積豐富的行政管理經驗與政策規畫能力，在政策推動與跨機關協調方面經驗豐富，原民處長期間也致力於文化推廣、權益保障與社會福利提升，未來將以行研處長的新角色，持續優化施政，深化跨機關合作，推動創新治理模式，提升行政效能。
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