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綠島海上交通再添生力軍 「天王星21號」下水服役

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
綠島鄉公所日前接收金門縣「太武輪」，預定今年底整修完工後，投入綠島輸運。圖／台東縣政府提供
綠島鄉公所日前接收金門縣「太武輪」，預定今年底整修完工後，投入綠島輸運。圖／台東縣政府提供

為提升台東往來綠島、蘭嶼交通便利性、舒適度，台東縣政府鼓勵業者採購新船、汰換舊船，「天王星21號」新船近期抵達高雄港，預計3月28日首航富岡到綠島航線；另綠島鄉公所為因應冬季物資運補，日前也接收金門縣府太武輪，做為綠島鄉醫療救助、物資運補、人員載送交通船，預定年底整修完工後復航。

副縣長王志輝表示，台東到綠島、蘭嶼交通運輸，不論是在地鄉親交通往返、遊客觀光、物資運補、垃圾回收，因為飛機運載有限，最重要仍是依靠海運，但現有民間業者客貨船齡多艘老舊，對於載客舒適度、滿意度都有提升空間。

王志輝指出，為提升離島居民行的正義，縣府與交通部航港局共同努力，爭取補助款3億元，協助東部5艘高齡客輪汰換，並將船齡32年的「天王星號」及船齡34年的「凱旋2號」列為優先名單。由縣府做出全台民船汰舊換新首辦示範。

縣府交通及觀光發展處進一步說明，「天王星21號」28日將辦啟航典禮，未來不僅鄉親、遊客搭船品質更舒適，搭船時間也將大幅縮短，另新船也將需配合相關義務，包括需符合節能減碳及環保油品規範，依臺灣設計研究院美學規範手冊設計，亦需配合天災疏運，可視為離島航運改善重要里程碑。

另一方面，綠島鄉公所長期爭取公船，以利物資運補、垃圾外送，經縣府促成原往來大小金門運補的太武輪，退役後轉贈綠島鄉公所，並於3日在高雄港交船，縣府及綠島各界也親往參與典禮，太武輪即日開始整修船體，待通過驗船單位特檢，提高環保標準、改善引擎排煙後，並將升級客艙座椅、提升整體質感，打造遊艇等級舒適乘船體驗。

業者表示，新船不僅速度快，穩定度也高，船體材質更符合環保規範，空間也非常寬敞。另綠島鄉公所表示，接收太武輪客船相比建造新船，不僅所需繪圖、審圖、建造、測試等期程、交船時間縮短許多，改修舊船比建造新船資金也節省許多。未來除可運補物資，該船耐風浪設計，將更有利秋冬季人員載送、醫療救助運送。

副縣長王志輝（左二）在交觀處長卜敏正（右）陪同下，昨與客輪業者上船檢視各項內部設施。圖／台東縣政府提供
副縣長王志輝（左二）在交觀處長卜敏正（右）陪同下，昨與客輪業者上船檢視各項內部設施。圖／台東縣政府提供
台東富岡往返綠島，又有新船投入航線，客輪業者打造「天王星21號」新船近期抵達高雄港，預計3月28日首航富岡到綠島航線。圖／台東縣政府提供
台東富岡往返綠島，又有新船投入航線，客輪業者打造「天王星21號」新船近期抵達高雄港，預計3月28日首航富岡到綠島航線。圖／台東縣政府提供

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