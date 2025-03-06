宜蘭高鐵環評公聽會 2派互嗆

交通部鐵道局昨天舉行高鐵延伸宜蘭環評公聽會，現場支持與反對派互嗆。環評報告中比較北宜直鐵和高鐵延伸方案，認定高鐵效益較好，公民團體則表示，興建高鐵徵收土地將讓農地破碎化，且環評報告引用直鐵舊方案與高鐵比較，未盡完善，要求退回重做、重開公聽會。

高鐵延伸路線行經水質保護區、地質敏感區及保育類動物出沒熱區，依法須進入二階環評審查。鐵道局表示，規畫路線避開翡翠水庫集水區，對環境影響減到最小，並避開人口稠密區，目前沒有替代方案。由於最近幾年公民團體一再提及把北宜直鐵一併納入評估，昨天公聽會也對這部分比較說明。

公聽會前，壯圍鄉長沈清山與民眾在場外拉布條喊支持，要求比照桃園青埔高鐵站開發，擴大高鐵宜蘭站特定區面積到400公頃，帶動商業發展，吸引青年就業。場內反對者舉牌抗議「高鐵巨獸」，支持派怒嗆「假鬼假怪」；公民團體發言反對高鐵時，又有人呼喊「支持的人全部站起來」，引發騷動，警方出面維持秩序。

20幾年前交通部規畫「北宜直鐵」方案，通過可行性評估，即將送入環評；但6年多前選舉時有人喊「爭取高鐵」，交通部當時以路廊差距不大的北宜直鐵已做過可行性評估，讓高鐵延伸案直接進入環評。

昨天環評報告比較直鐵、高鐵方案，認定2方案都具經濟開發價值，但高鐵的報酬率較佳。

高鐵監督聯盟發言人劉仲書表示，環評應採用新路廊做評估，而非採用直鐵舊路廊，他建議重新評估，日後再開公聽會；另有民眾表示，高鐵到宜蘭僅停1站，出站接駁交通不便，最南的蘇澳人或最北的頭城人要搭高鐵也很麻煩。

鐵路局前總工程司、縣府前建設局長林旺根在公聽會說，建議優先評估做直鐵，前段比照高鐵路廊進入宜蘭頭城，往南走讓頭城、礁溪鐵道一併高架化，進入平原後採捷運化，全縣有10幾站上下車，「直鐵加捷運化」才符合宜蘭人需求，且建造經費只有高鐵一半。