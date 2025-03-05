傅崐萁道歉了 退休師「葉霸」：不親共賣國才考慮接受

花蓮退休國中老師「葉霸」葉春蓮日前到國民黨舉辦的問政說明會嗆傅崐萁「通匪」被架離，引起熱議，傅崐萁昨天道歉。葉春蓮今天說，除非傅崐萁不再親共、廢掉通過的爛法，才考慮接受道歉。

此事引起全國注目，因日前有民眾告發涉犯強制罪，警方請葉春蓮到花蓮警分局軒轅派出所說明當天狀況，葉春蓮下午4時許到軒轅派出所說明。

媒體詢問昨天傅崐萁已致歉，她是否接受？葉春蓮說，「這樣道歉你會接受嗎？」接著說除非傅停止親共賣國的行為，而且把在立法院通過的那些爛法全部廢掉重來，才有可能考慮要不要接受他的道歉。

國民黨花蓮縣黨部2日在中正體育館舉辦國會問政說明會暨紀念總理孫中山先生逝世百年活動，安排黨部主委盧新榮及傅崐萁等人宣講，但傅演講前，坐在第二排的葉春蓮起身嗆聲，斥責傅通匪，最後被現場工作人員請出場。