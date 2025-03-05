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基隆250劑流感疫苗 3/6起65歲以上衛生所接種

中央社／ 基隆5日電
台灣東洋藥品公司捐贈基隆市250劑公益流感疫苗，衛生局安排6日起陸續在7個行政區的衛生所接種，65歲以上且去年10月1日後，尚未接種流感疫苗長者，不限戶籍，可就近至衛生所接種。圖為長者接種疫苗資料照。圖／基隆市衛生局提供
台灣東洋藥品公司捐贈基隆市250劑公益流感疫苗，衛生局安排6日起陸續在7個行政區的衛生所接種，65歲以上且去年10月1日後，尚未接種流感疫苗長者，不限戶籍，可就近至衛生所接種。圖為長者接種疫苗資料照。圖／基隆市衛生局提供

台灣東洋藥品公司捐贈基隆市250劑公益流感疫苗衛生局安排明天起陸續在7個行政區的衛生所接種，65歲以上且去年10月1日後，尚未接種流感疫苗長者，不限戶籍，可就近至衛生所接種。

基隆市衛生局今天透過新聞稿表示，接種服務至3月31日或疫苗用罄為止，由於數量有限，建議民眾要前往接種前，先致電衛生所確認疫苗庫存量，避免白跑一趟，接種公益流感疫苗請攜帶健保卡。

衛生局表示，依照（含佐劑）流感疫苗藥品仿單指示，適用於65歲以上長者接種，因65歲以上長者的免疫反應通常會減弱，含佐劑流感疫苗可能增強免疫反應，提高抗體效價及延長保護期，但部分民眾接種後注射部位紅腫疼痛、疲勞及頭痛等症狀會較為常見或較為明顯。

流感疫苗 衛生局 衛生所

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