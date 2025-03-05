花蓮偏鄉青年手工家具 奪2025德國iF設計獎

花蓮玉里鎮的手作家具品牌「木想傢」創辦人王嘉納，帶領地方青年製作相思木扶手餐椅，獲2025年德國iF設計獎，展現結合在地職人、國產材料與台灣工藝的優秀技藝，再度躍上國際舞台。

此次獲獎的「相思木扶手餐椅」，從近1萬1000件參賽作品中，在「產品設計項目」的「傢俱/家飾」類別中突圍，獲得131名獨立設計專家組成的國際評審團青睞，脫穎而出。

「木想傢」由曾在玉東國中服務超過20年的老師王嘉納創立，培育偏鄉青年透過製作手工家具創造在地就業機會，翻轉偏鄉資源不足的困境。木想傢每年製作超過200件精緻手作家具作品，多次受邀參與國際展覽，讓來自花蓮玉里的工藝技術站上世界舞台。

王嘉納表示：「我們的目標不只是創造美麗的家具，而是讓青年們透過技藝建立自信，讓他們可以在家鄉找到屬於自己的未來。」他特別感謝支持木想傢的各界夥伴，無論是政府機構、學術單位，或是社會各界的愛心人士，正是這股力量讓木想傢的夢想得以持續成長，讓世界看見來自台灣偏鄉的工藝之光。