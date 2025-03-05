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宜蘭最美平地櫻花炸開「羅莊櫻花步道」賞花聽故事還能抽獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭最美平地櫻花「羅莊櫻花步道」最近台灣山櫻、八重櫻開得美，下個月還有墨染櫻接力綻放。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭最美平地櫻花「羅莊櫻花步道」最近台灣山櫻、八重櫻開得美，下個月還有墨染櫻接力綻放。圖／羅東鎮公所提供

不必登高也可以在羅東輕鬆賞櫻。素有宜蘭最美平地櫻花的「羅莊櫻花步道」，最近台灣山櫻、八重櫻開得美，下個月還有墨染櫻接力綻放，鎮公所今天宣布在花季期間推出免費導覽解說服務，現場報名，由專業老師介紹櫻花與在地故事。

羅莊櫻花步道總長1公里，水圳兩旁栽種1200株櫻花，種類多，有緋寒櫻（台灣山櫻）、複瓣緋寒櫻（八重櫻）、吉野櫻及墨染櫻，中間是水泥廊道，方便民眾散步及騎單車，志工把各種櫻花照顧得很好，加上市區交通距離近，老少咸宜的賞櫻好去處。

鎮公所配合浪漫櫻花季，推出導覽解說服務及拍照上傳抽禮券活動。今天細雨紛飛，公所安排「靚晴舞創空間」及「羅莊社區」在十六份圳大排橋上輕舞，鎮長吳秋齡帶著大家漫步在櫻花林下，雨滴花瓣，落英繽紛，增添一份美感。

鎮公所安排的導覽解說自3月8日起至3月30日為期四周，周六、日上午9時至11時，下午14時至16時，每天提供4場次導覽服務。由羅東鎮文化廊道導覽解說志工擔任解說老師，為遊客解說在地故事，有興趣可在羅莊櫻花步道三路橋口（雨天改至羅莊二街190號）現場報名，聽完導讀還有機會獲得限量櫻花小物，包藏美好回憶帶回家。

另外，羅東鎮觀光發展所臉書線上活動，邀請民眾賞櫻抽好禮。走逛羅莊櫻花步道，手比愛心或創意愛心與櫻花合照，美照上傳粉專抽獎貼文篇，有機會抽中100元全聯禮券。詳細資訊在「羅東鎮觀光發展所」臉書粉絲專頁。

吳秋齡鎮長感謝志工辛勤照顧，提醒民眾在賞櫻的同時也要愛護櫻花，不要觸摸破壞，讓遊客可以在2月欣賞山櫻、八重櫻、3月紅粉佳人香櫻及墨染櫻。今年羅莊慈安寺提供停車及公廁服務，如有遊覽車須暫停，可以致電03-9505986慈安寺，多加利用，也請保持環境整潔。

吳秋齡鎮長提醒在賞櫻的同時也要愛護櫻花，不要觸摸破壞，今年羅莊慈安寺提供遊客停車及公廁服務，可多加利用。圖／羅東鎮公所提供
吳秋齡鎮長提醒在賞櫻的同時也要愛護櫻花，不要觸摸破壞，今年羅莊慈安寺提供遊客停車及公廁服務，可多加利用。圖／羅東鎮公所提供
羅莊櫻花步道總長1公里，水圳兩旁栽種1200株櫻花，種類多，有台灣山櫻、八重櫻、吉野櫻及墨染櫻，中間是水泥廊道，方便民眾散步。圖／羅東鎮公所提供
羅莊櫻花步道總長1公里，水圳兩旁栽種1200株櫻花，種類多，有台灣山櫻、八重櫻、吉野櫻及墨染櫻，中間是水泥廊道，方便民眾散步。圖／羅東鎮公所提供
邀請靚晴舞創空間及羅莊社區人員輕舞，宣告羅莊浪漫櫻花季展開，遊客可以賞花聽故事，還能參加抽禮券活動。圖／羅東鎮公所提供
邀請靚晴舞創空間及羅莊社區人員輕舞，宣告羅莊浪漫櫻花季展開，遊客可以賞花聽故事，還能參加抽禮券活動。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡帶著大家漫步在櫻花林下，雨滴花瓣、落英繽紛，增添一份美感。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡帶著大家漫步在櫻花林下，雨滴花瓣、落英繽紛，增添一份美感。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭最美平地櫻花「羅莊櫻花步道」最近台灣山櫻、八重櫻開得美，下個月還有墨染櫻接力綻放。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭最美平地櫻花「羅莊櫻花步道」最近台灣山櫻、八重櫻開得美，下個月還有墨染櫻接力綻放。圖／羅東鎮公所提供

櫻花季 羅東 賞櫻

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