宜蘭高鐵公聽會支持與反對派叫囂 公民團體喊併直鐵重新評估

交通部今天到宜蘭召開高鐵延伸宜蘭環評公聽會，關心此案民眾踴躍出席擠爆會場，支持與反對派一度因立場不同而發生叫囂。公民團體要求把之前曾規劃的北宜直鐵納入評估，此次評估報告雖有比較直鐵與高鐵，但採用的是舊直鐵方案，導致出現高鐵效益佳的結果，要求退回重新評估，日後重開公聽會。

高鐵延伸宜蘭進入第二階段環境影響評估，交通部鐵道局與規劃公司召開環評公聽會之前，壯圍鄉長沈清山陪同鄉親搭乘遊覽車到場，會場外拉布條高呼支持口號，同時要求擴大高鐵宜蘭站特定區面積到400公頃，比照桃園青埔高鐵站開發，才能帶動商業發展及吸引青年就業。

會場內反對者舉牌抗議高鐵巨獸，引發支持派不滿，怒嗆對方「假鬼假怪」，氣氛緊張；主辦單位在公聽會開始前要求布條旗幟不得帶進會場，雙方也一度發生僵持；公民團體發言反對高鐵時，又有人呼喊支持的人全部站起來，引起騷動。

早在20幾年前交通部曾規劃「北宜直線鐵路」方案，也通過可行性評估，即將送入環評；但6年多前在選舉時喊出爭取高鐵，交通部當時以路廊差距不大的北宜直鐵已做過可行性評估，所以高鐵直接跳過可行性評估，進入環評，目前在二階環評階段，公民團體一再要求北宜直鐵應該一併納入評估。

二階環評報告中，比較北宜直鐵與北宜高鐵兩方案，「高鐵」從南港站延伸至宜蘭，全長60.6公里，在縣政中心以南約350公尺新設1處高鐵站；「直鐵」從南港到頭城，全長53公里，在雙溪與烏石港新設兩個停靠站。兩者都具有經濟開發價值，但以高鐵的報酬率較佳。

高鐵監督聯盟發言人劉仲書表示，上述比較採用直鐵舊路廊，應該採用新路廊下去做評估，他建議再重新評估補充完整，日後再召開公聽會；另有民眾表示，外地遊客之所以開車不願意搭乘大眾運輸到宜蘭，一部分原因是在地公共運輸不夠，高鐵到宜蘭只有1個停靠站，下了站的在地接駁交通一樣不方便，最南的蘇澳人或最北的頭城人要來搭高鐵也很花時間。

鐵路局前總工程司、縣府前建設局長林旺根出席公聽會，他說，其實北宜直鐵（當年要送進環評）與北宜高鐵（二階環評）推動進度，兩者只差半年，建議優先評估做直鐵，前段比照高鐵路廊進入宜蘭頭城鎮，往南走讓頭城與礁溪鄉鐵道也一併高架，進入平原後採捷運化，全縣有10幾個站可上下車，「直鐵＋捷運化」才是最符合宜蘭人需求且實用方案，建造經費只有高鐵的一半。