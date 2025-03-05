偏鄉青年磨出世界級工藝　花蓮木想傢再奪德國iF設計獎

花蓮玉里手作家具品牌「木想傢」由創辦人王嘉納帶領在地青年用心打磨，繼去年的「蛇紋石相思木餐桌」，今年又以「相思木扶手餐椅」獲得德國iF設計獎，連兩年獲得國際肯定，也讓台灣國產材及偏鄉職人的工藝被世界看見。

「木想傢」創辦人王嘉納原是國中老師，為了讓青年留鄉發展，毅然退休，帶著一群年輕孩子打磨手藝。今年他設計的「相思木扶手餐椅」，以國產的相思木為材料，結合在地職人與台灣工藝，由大量手工打磨而成。

這次空運到德國參加世界頂尖的設計競賽iF設計獎（iF Design Award），獲得131位專家組成的國際評審團青睞，從1萬1000件各國參賽作品中脫穎而出，在產品設計項目的「傢俱／家飾」類別中獲獎。

王嘉納說，國產的相思木質感沉穩細膩，但材質緻密堅硬，為了呈現質感，全椅運用榫接技法組成，且必須經過大量手工銼磨出滑順的弧線，讓座椅沒有接合的生硬夾角，讓扶手與椅背的曲線可以舒適的貼合人體，以高難度的加工技術，讓餐椅從木紋到細節展現獨一無二的樣貌。

此外，椅面採藤面編織提升透氣度與彈性，遠從台南關廟請來沈茂來與郭淑惠兩位師傅，以傳統技法編織，保留上個世紀中台灣盛行的傳統藤製工藝，每個環節都很用心，呈現出台灣在地的工藝與故事。