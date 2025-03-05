偏鄉青年磨出世界級工藝 花蓮木想傢再奪德國iF設計獎
花蓮玉里手作家具品牌「木想傢」由創辦人王嘉納帶領在地青年用心打磨，繼去年的「蛇紋石相思木餐桌」，今年又以「相思木扶手餐椅」獲得德國iF設計獎，連兩年獲得國際肯定，也讓台灣國產材及偏鄉職人的工藝被世界看見。
「木想傢」創辦人王嘉納原是國中老師，為了讓青年留鄉發展，毅然退休，帶著一群年輕孩子打磨手藝。今年他設計的「相思木扶手餐椅」，以國產的相思木為材料，結合在地職人與台灣工藝，由大量手工打磨而成。
這次空運到德國參加世界頂尖的設計競賽iF設計獎（iF Design Award），獲得131位專家組成的國際評審團青睞，從1萬1000件各國參賽作品中脫穎而出，在產品設計項目的「傢俱／家飾」類別中獲獎。
王嘉納說，國產的相思木質感沉穩細膩，但材質緻密堅硬，為了呈現質感，全椅運用榫接技法組成，且必須經過大量手工銼磨出滑順的弧線，讓座椅沒有接合的生硬夾角，讓扶手與椅背的曲線可以舒適的貼合人體，以高難度的加工技術，讓餐椅從木紋到細節展現獨一無二的樣貌。
此外，椅面採藤面編織提升透氣度與彈性，遠從台南關廟請來沈茂來與郭淑惠兩位師傅，以傳統技法編織，保留上個世紀中台灣盛行的傳統藤製工藝，每個環節都很用心，呈現出台灣在地的工藝與故事。
王嘉納表示，創辦「木想傢」手工家具品牌是想要給偏鄉孩子一個可以成長、留鄉工作的環境，創作理念是使用在地的木材、石材，結合環保，設計出有台灣特色、具質感的家具，能連年獲得國際大獎，去年9月還受國立台灣工藝研究發展中心遴選代表台灣前進巴黎時尚家居設計展，榮耀回歸地方，也是對團隊最好的鼓勵。
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