東洋藥品贈250劑流感疫苗 基市明起在衛生所為長者接種

基隆市衛生局今天表示，收到台灣東洋藥品工業公司捐贈250劑公益（含佐劑）流感疫苗，這批疫苗將在明天（6）起在7區衛生所，為本市65歲以上長者提供接種服務，至3月31日或疫苗用完為止。

國內去年10月起執行公費流感疫苗接種，在農曆過年前，基隆市人口公費流感疫苗覆蓋率達27.8%，高風險族群接種率（65歲以上長者48.1%、學齡前幼兒86.1%、醫事人員83.8%）也高於全國平均值。

藝人大S農曆春節假期前往日本旅遊時，因感染流感魂斷異鄉，國人流感疫苗接種需求明顯提升，各縣市公費流感疫苗多數用元。衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，基隆市依比例分配到1490劑，今年2月20日全國同步開打。

衛生局今天說，東洋藥品捐贈基隆250劑公益流感疫苗，本市65歲以上，且去年10月1日以後尚未接種流感疫苗長者，不限戶籍，可就近至衛生所接種。因為數量有限，建議前往前先致電詢問，確認有疫苗庫再去，避免白跑一趟。

衛生局長張賢政提醒民眾，接種公益流感疫苗請攜帶健保卡，衛生所也有提供新冠疫苗、長者肺炎鏈球菌接種服務。為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊，維護自身健康，民眾除接種疫苗，仍應持續維持正確配戴口罩、勤洗手及保持社交距離。

疫苗接種相關資訊，可上基隆市衛生局網站查詢，或在上班時間洽詢各區衛生所，或撥衛生局24小時防疫專線(02)2427-6154洽詢。