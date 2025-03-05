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告急！創世基金會公益兒童劇售票不足1成 盼民眾踴躍支持

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
創世基金會將於3月15日在台南市虹韻文創中心舉辦公益兒童劇，目前售票不足一成，希望大家踴躍支持。 圖／創世台南院提供
創世基金會將於3月15日在台南市虹韻文創中心舉辦公益兒童劇，目前售票不足一成，希望大家踴躍支持。 圖／創世台南院提供

創世基金會將於3月15日在台南市虹韻文創中心舉辦公益兒童劇，演出所得將作為「創世基金會花蓮建院暨台南院植物人常年服務經費」，幫助長期臥床的植物人家庭，由於演出在即，但目前售票不足1成，希望民眾可以支持認購門票。

創世台南院表示，目前台南院的院民共60位，到宅在案人數200人。每年光是植物人餐食經費就需支出700萬元。邀請大家支持公益，助創世服務捐款600元，即可索取門票1張。若選擇轉贈門票，將由主辦單位轉送給弱勢家庭孩童，讓更多孩子有機會欣賞精彩演出，「1張門票，2次愛心！」幫助創世植物人。

今年由創世基金會主辦的豆子劇團「賣香屁」兒童劇場，將於3月15日（六）在台南虹韻文創中心演出，透過幽默有趣的故事，引導孩子學習行善的重要性與因貪婪導致的惡果，適合闔家觀賞，所得將作為「創世基金會花蓮建院暨台南院植物人常年服務經費」，幫助長期臥床的植物人家庭，讓愛心不僅停留在劇場，更延續到需要幫助的人身上。愛心專線：(06)260-1655兒童劇小組。

台南 愛心 植物人

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