基隆推刺網實名制全國跟進 減少海洋垃圾危害生態

漁業署3年多前實施刺網漁具實名制政策，緣自基隆的成功經驗。基市府產業發展處副處長蔡馥嚀說，刺網使用在不對的地方才是傷害性漁法，刺網之罪不是過度捕撈，而是變成海底垃圾，若是覆蓋珊瑚礁，更將造成無法生養孕育海洋生物。

基隆市多年前籌設潮境資源保育區過程中，蔡馥嚀時任承辦業務科長。她在巡邏時，時常在近岸珊瑚礁區看到浮球。因為基隆3理內海域禁止使用刺網，她想追查是誰違法捕撈，並產生海洋廢棄物，但因漁船都是畫伏夜出，加上漁具都相似，很難追查到刺網是誰的。

蔡馥嚀思考源頭管理，希望漸進式推動傷害性漁法退場。市府在2017初公告「基隆市刺網實名制管制措施」，暫停核發廿噸以下漁船刺網漁業執照，並禁止其他縣市刺網漁船轉籍到基隆，透過「只出不進」，斷絕刺網執照增生的可能性。

市府接著在2018年實施「基隆市所轄海域刺網漁業採捕水產動植物及有關限制事宜」，率全國各縣市之先推動實名制，要求刺網船必須在出港作業時，將漁具中的浮球、浮子標識船名、編號，以利海上識別，減少漁船在3浬內等禁漁區違規捕撈陋習。

蔡馥嚀說，基市府從2017至2020年間，每年透過搭配漁業署的傷害性漁法退場獎勵金，逐步輔導刺網漁船轉型，4年間基隆市八成、超過八成的刺網漁業執照漁船完成轉型或退場，如今全市只剩13艘刺網漁船，平常沒從事刺網漁業，只在烏魚季才拚一下「年終獎金」。

基隆推動漁具實名制成功後，漁業署在2020年預告訂定全國一致刺網實名制政策，並於隔年7月正式實施，全國共有8000多艘刺網漁船受到規範，大大降低海洋危機。

蔡馥嚀分析基隆能夠成為刺網漁具實名制的樣板，很重要的因素是基隆是海港城市，只有一個漁會，溝通管理相對單純。她說，刺網之罪其實不是過度捕撈，而是變成海底垃圾。刺網的網目也有大小之分，大網目捕捉花枝、軟絲、烏魚及剝皮魚等，小網目是春季時捕捉飛魚。

蔡馥嚀說，漁民會根據目標魚種使用不同網目大小的魚網，外界指刺網大小魚通吃的說法並不完全正確。民眾普遍不了解刺網，媒體也常稱流刺網是「海底死亡城牆」，其實刺網使用在不對的地方才是傷害性漁法。最大的傷害是作業不慎，斷落在海裡珊瑚礁區，變成海底垃圾，甚至覆蓋珊瑚礁，因而無法生養孕育海洋生物。

新北市是在2019年實施刺網實名制，漁業處每月定期至五區漁會轄下漁港抽查，要求船主補強標示不清網具，也請海巡單位在漁船出港作業前加強查驗。

中央漁業署公告自2022年1月起，刺網網具若因故流失應立即通報，違者將由漁業署依漁業法第65條第2款規定，裁罰3萬至15萬元。新北市每月向漁業電台及各漁港安檢所、五區漁會確認刺網網具流失情形，迄今共有3艘漁船網具流失而未向該區漁會通報，已將案件送漁業署處理。