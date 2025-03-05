房屋稅新制…宜蘭尚有2萬7300戶未設戶籍 恐被課4倍房屋稅金

房屋稅新制2.0的差別稅率將於5月開徵，住家用房屋稅率只要1%或1.2%，但前提必須在本月24日前向戶政事務所辦妥戶籍登記。以宜蘭縣為例，未設戶籍房子會被課2.6%至4.8%的差別稅率，最多相差4倍。縣府上個月通知尚未辦戶籍登記的2萬9000戶，截至目前2萬7300戶未回覆，未回覆比例高達9成4。

以前民眾名下有3棟房子，都可以適用1.2%自用住宅的優惠稅率，但未來這些房子必須有戶籍，才能適用優惠稅率，否則就要被以差別稅率課房屋稅，而且房子是以在全國各地的總戶數做計算，但各縣市訂定的差別稅率級距不同，宜蘭是2.6%至4.8%。

財政稅務局表示，房屋稅2.0新制規定，自住房屋必須「本人、配偶或直系親屬辦好戶籍登記」才能享有1.2%或1%，的自住房屋優惠稅率，如果未設立戶籍就會被認定是非自住房屋，可能被認定囤房，會被按2.6%至4.8%的稅率課徵，與自住房屋優惠稅金相差1倍至4倍，影響很大。

配合中央房屋稅2.0新制，宜蘭縣已修正房屋稅徵收率自治條例，修正後兩大重點，第一自住房屋必須「設戶籍」，第二非自住房屋採「全國歸戶、全數累進、差別稅率」。

在住家用房屋徵收率部分：民眾在全國各地擁有房屋3戶以下，課稅率1.2%；全國單1戶自住且房屋現值在249萬6800元以下，課稅率1%。

非自住房屋部分：出租、繼承等情況課稅1.5%至2.4%；起造人待銷售房屋課稅2%至4.8%；其他非自住住家用房屋2.6%至4.8%。

財稅局統計，縣政府去年曾通知一次，今年2月再寄出通知單給尚未辦理戶籍登記的2萬9000戶，至今仍有2萬7300戶未回覆，如果過了24日逾期未辦戶籍登記，將依非自住住家用稅率，有1戶住宅以2.6%的稅率課稅，擁有2至4戶以3.2%課稅、擁有5至6戶以3.8%課稅、7戶以上4.8%。

財稅局分析，之所以未回覆的比例高達９成４，可能有些人在外縣市未收到通知，或名下有多間房子，找不到其他的直系親屬可以辦理登記，提醒民眾「未成年」的直系親屬也可以辦理戶籍登記。

由於這次房屋稅條例修法內容變革較大，民眾如果有房屋稅疑問，可電洽宜蘭縣政府財政稅務局（03）9325101~6轉126~132或撥免付費電話0800396969；羅東分局（03）9548594~6轉101~106、111或撥免付費電話0800-232234詢問。