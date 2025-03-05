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基中校官舍火警爆竹惹禍 修復經費估5000萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」上月8日發生火警，消防局鑑定結果出爐，疑為燃放爆竹不慎引起火災。 圖／基市文化局提供
基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」上月8日發生火警，消防局鑑定結果出爐，疑為燃放爆竹不慎引起火災。 圖／基市文化局提供

基隆歷史建築「基隆中學校官舍」上月8日晚發生火警，消防局鑑定結果出爐，疑為燃放爆竹不慎引起火災。基中表示，未來修復工程將維持建築原貌，並轉型為教育展示空間，開放基隆市學生與社會大眾參訪，成為歷史文化推廣基地。

有近百年歷史的基隆中學校官舍，2021年間登錄為歷史建築，採用中走廊型態的折衷住宅設計，入口、門廊可作為避雨空間，戰後持續有人員居住至2018年，2021年登錄為基隆市歷史建築。上月一把火燒毀部分設備。火災調查結果，研判「不排除為燃放爆竹不慎引起火災之可能」。

基中強化安全管理，確保歷史建築的完整保存與合理運用，完成「基隆中學校官舍修復及再利用計畫」草案，將與基隆市文化觀光局及專業學者合作，提出完整修繕方案。

基中表示，未來修復工程將維持建築原貌，針對屋架、牆體、地板等結構進行整修，並細緻復原屋瓦、屋脊、桁條等細部構件。結合基隆其他歷史古蹟景點，讓官舍成為基隆重要的文化觀光據點。預估經費5000萬元，將向中央及地方政府申請補助，保護百年的歷史建築。文觀局將督促校方加速辦理修復及再利用計畫。

基隆 歷史建築

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