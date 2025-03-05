宜蘭三星農會變天 總幹事不續聘

宜蘭三星地區農會、壯圍鄉農會及礁溪鄉農會昨天選出農會「三巨頭」，三星農會當權派在9席理事中只拿下4票、在野派獲得5席，理事長換人做，總幹事未聘任；壯圍鄉農會新任理事長陳玉華、礁溪鄉農會新任理事長李淑芬，均是當權派人馬繼續掌理。

宜蘭10個基層農會上月15日各自選出會員代表，當天各農會平均投票率約五成五，唯獨三星地區農會投票率衝上七成五，重演4年前在野派挑戰當權派的廝殺局面。

昨起陸續展開三巨頭改選，首波有3個農會投票，結果三星地區農會新任理事長為徐進忠、常務監事張金土，總幹事原本僅當權派的現任李智遠登記候聘，理事會不同意續聘。縣府農業處表示，若未在60天內完成聘任，須重新公告遴聘。

壯圍鄉農會改選結果理事長陳玉華、常監陳天來、總幹事林昱辰；礁溪鄉農會理事長李淑芬、常監吳宏謀、總幹事吳宜珮。

據了解，三星地區農會在野派以縣農會常務監事黃明杰兒子黃存誠為首，力拚總幹事，當權派是現任總幹事李智遠爭取連任，昨投票，徐進忠拿下5票理事支持，5比4票當選理事長，張金土獲3票監事支持，3比0當選當務監事。

壯圍鄉農會新選出的理事長陳玉華獲得9票全數支持，礁溪鄉農會理事長李淑芬獲得6票支持，縣內其餘7個農會最近也將陸續選出三巨頭，若無意外應該都是當權派獲勝。