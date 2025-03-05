看見幸福台灣／台東…絕美景觀 魅力吸睛

擁有豐富生態資源，處處都是天然美景，全台面積第三大的台東縣，在2024年縣市幸福指數大調查中獲得第六名，除了有多良車站的絕美鐵道海景，近年台東的熱氣球嘉年華，更讓台東人氣爆棚。

從民調指數來看，生活現況滿意度排名全台第一；個人安全排名全台第二；工作狀況、社會聯繫、教育成就滿意度均排名全台第三，顯見台東亦是許多人心目中最宜居的地方之一。

在2024年縣市幸福指數大調查中，台東縣在政府統計數據屬中段班，全台排名第13；不過民調結果亮眼，全台排名第三。整體以幸福指數總分58.57分，在全台排名第六。

台東縣以「慢經濟」為發展主軸，豐富城市競爭力，結合純淨自然環境與豐富人文，打造出獨具特色的經濟模式。透過慢食節、星空活動、部落旅遊等活動，吸引大量國內外遊客，並屢次入選Booking.com好客城市榜單。慢經濟政策不僅促進觀光業發展，也推動全縣產業多元化，累計吸引4,859萬次旅遊人次，新增1,593家商業登記公司，創造4,874億元營業額，顯示出台東縣經濟穩健增長。

此外，為實現全齡適合居住的環境，台東縣政府在醫療與社會福利領域投入大量資源，並於偏鄉及離島推動創新措施。縣內率先全國推動5G遠距醫療，改善偏鄉醫療資源，並引入5G緊急救護資訊平台，讓救護車成為「行動急診室」。

台東也成為全國唯一連續三年新生兒出生率正成長的縣市，透過提高生育補助及創新托育政策，成為適合養育下一代的宜居地。對長者，縣政府提供體適能課程、AR體適能競賽等活動，並計畫三年內完成「樂齡健康長照園區」，為長者提供更完善的醫療與照護服務。

在政府統計數據方面，台東縣在以空氣品質AQI為指標的「環境」領域中，奪下第一；以平均每人居住面積為指標的「居住」領域，則為全台第二名，顯現台東縣宜居優勢，在客觀指標中獲得高度肯定。不過，在教育、健康等領域相關指標，台東縣排名較為落後，對縣府未來施政而言，醫療資源、教育資源等面向的投入，皆為重中之重。

在民調方面，以生活現況、個人安全、工作狀況、社會聯繫、教育成就滿意度最佳，排名均在全台前三名；此外環境品質則是全台第四，居住條件、工作生活平衡指標則都是全台第六，政府作為排名第七，民眾對縣府施政滿意度可見一斑。