安樂市政說明會 謝國樑：今年騎樓整平目標5530平方米

基隆市長謝國樑今晚在安樂區舉辦市政說明會，謝國樑說，中正、仁愛區已完成4592平方公尺的騎樓整平工程，去年底完成廟口騎樓整平，解決20年未改善的問題，市府今年度將再施作5530平方公尺的騎樓整平，進一步改善人行空間。

謝國樑說，市府推動多項施政計畫，涵蓋騎樓整平、電纜地下化、行人交通改善、長照服務強化、都市更新推動及招商引資等，2年來有顯著成果。

謝國樑表示，在交通安全方面，市府觀察到行人事故的主要肇因除車輛未禮讓行人外，行人未依標誌或標線穿越馬路亦是事故發生的重要因素。因此，在「行人友善」政策的基礎上，市府進一步推動「行人有序」政策，加強行人安全教育及執法，並改善硬體設施建設，例如在仁一路與愛九路段設置雙柱型護欄，加強雙黃線區域的實體阻隔等，降低行人違規穿越馬路的機率，進而減少交通事故發生。

謝國樑表示，在招商引資方面，市府爭取到近十年最大的民間投資，統一企業集團於安樂區基金一路投資興建「大智通物流中心」，日前開工動土，總投資金額約38億元，帶動城市產業發展與就業機會。