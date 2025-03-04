花蓮愛心敬老卡 納入5條往台東客運路線

花蓮縣府補助65歲以上縣民搭乘大眾運輸工具，即日擴大加入花蓮往台東方向5條指定客運路線，補助縣境內路段可免費搭乘。

花蓮縣府社會處今天指出，繼興東客運與統聯客運聯營的「1145花蓮火車站－成功」於今年1月底加入花蓮縣府敬老愛心卡免費乘車服務，3月起再擴大增加5條台東、花蓮往返路線。

新增補助路線為「8101靜浦－台東」、「8102靜浦－台東（經中華大橋）」、「8105靜浦－成功」、「8119花蓮新站－成功－台東」及「8181玉里－寧埔－成功（經玉長公路）」等路線。

花蓮縣府社會處指出，搭乘指定路線，縣境內路徑免費搭乘，跨境仍須自費，提醒民眾務必先於敬老愛心卡內儲值，且上下車都要刷卡，避免因刷卡及扣款程序不合遭鎖卡。

花蓮縣府補助縣內65歲以上縣民大眾運輸工具車資補助，符合資格民眾可至戶政事務所申請愛心敬老卡，僅限本人使用，可用於指定客運路線、指定幸福巴士2.0、敬老愛心計程車等使用；鐵路補助縣內路徑車資，每人每月最高補助新台幣600元，持票根及身分證至戶籍地公所申請。