聽新聞
0:00 / 0:00
台東成功鎮農會改選出爐 現任總幹事張恭銘未獲聘任
台東縣基層農會上月15日已完成會員代表選舉，近日陸續進入第二階段理監事改選。成功鎮農會今天下午舉辦理監事會議，順利選出包括理事長、常務監事等重要幹部。其中，現任總幹事張恭銘意料未獲聘任，依法訂於60天後重新開始公告候選人登記程序。
成功鎮農會在檢警關切下，今天理監事會議順利進行，並選出理事長、常務監事等重要幹部，理事長選舉結果黃泰裕5票、洪進榮3票、曾進發1票，黃泰裕當選理事長；常務監事選舉結果，宋來安2票、羅金福1票，宋來安當選常務監事，另總幹事聘任部分，同意4票、不同意5票，現任總幹事張恭銘未獲聘任。
縣府農業處表示，成功鎮農會依法將訂於60天後重新開始公告總幹事候選人登記程序；此外，長濱鄉農會選舉結果理事長由賴春貴當選、常務監事為張清福、總幹事洪正憲獲續聘。
由於農會理監事會議及改選持續進行中，檢警調呼籲，依據「農會法」與「農會選舉罷免辦法」，任何涉及賄選、買票、賣票或暴力脅迫行為均屬違法，將依法嚴辦，絕不寬貸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言