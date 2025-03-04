台東成功鎮農會改選出爐 現任總幹事張恭銘未獲聘任

台東縣基層農會上月15日已完成會員代表選舉，近日陸續進入第二階段理監事改選。成功鎮農會今天下午舉辦理監事會議，順利選出包括理事長、常務監事等重要幹部。其中，現任總幹事張恭銘意料未獲聘任，依法訂於60天後重新開始公告候選人登記程序。

成功鎮農會在檢警關切下，今天理監事會議順利進行，並選出理事長、常務監事等重要幹部，理事長選舉結果黃泰裕5票、洪進榮3票、曾進發1票，黃泰裕當選理事長；常務監事選舉結果，宋來安2票、羅金福1票，宋來安當選常務監事，另總幹事聘任部分，同意4票、不同意5票，現任總幹事張恭銘未獲聘任。

縣府農業處表示，成功鎮農會依法將訂於60天後重新開始公告總幹事候選人登記程序；此外，長濱鄉農會選舉結果理事長由賴春貴當選、常務監事為張清福、總幹事洪正憲獲續聘。

由於農會理監事會議及改選持續進行中，檢警調呼籲，依據「農會法」與「農會選舉罷免辦法」，任何涉及賄選、買票、賣票或暴力脅迫行為均屬違法，將依法嚴辦，絕不寬貸。