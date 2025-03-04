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宜蘭凌晨春雷初響下冰雹 放晴後現雙彩虹

中央社／ 宜蘭4日電

宜蘭縣今天凌晨春雷初響，伴隨著雷雨礁溪鄉、員山鄉枕頭山下起冰雹，一陣春雷過後清晨逐漸放晴，一早天空出現「雙彩虹」，有民眾直呼超幸運。

林姓民眾說，昨天夜裡響起了今年第1響春雷，接續好幾聲，春天的大門正式打開。今天凌晨約5時40分，礁溪鄉匏崙村下起了冰雹，一陣劈劈啪啪，小小的冰珠子，敲打鐵皮屋頂，像是彈奏春天交響曲，持續3分鐘。

林姓民眾表示，這是這輩子第5次看過下冰雹，其中有3次在國外，還記得小時候在匏崙老家也看過1次，那天是黃昏，天空染成一片紅色火海，在晒穀場忽然劈頭下起冰雹，這天一輩子難忘。

宜蘭縣凌晨一陣春雷過後，一早天空逐漸放晴，中道中學校長李偉敬上班時在校門口驚鴻一瞥看見美麗的彩虹，拿起手機拍照留念，許多縣民一早也紛紛在社群媒體上傳彩虹照片，有網友說「宜蘭早上還有加場演出的彩虹」，甚至有網友拍到隱約有3道彩虹。

住在五結鄉的民眾說，全台多處凌晨下起雷雨，心想宜蘭應該也不意外，一早起床吃早餐，想看外面是否下雨，一拉開窗簾看見「超大雙彩虹就在對面」，直呼超幸運。

冰雹 宜蘭

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