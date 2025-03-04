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宜蘭基層農會改選「三巨頭」三星地區農會變天！在野派獲勝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭三星地區農會今天選出「三巨頭」，在野派扳倒當權派，新任理事長徐進忠（左）與常務監事張金土。記者戴永華
宜蘭三星地區農會今天選出「三巨頭」，在野派扳倒當權派，新任理事長徐進忠（左）與常務監事張金土。記者戴永華

宜蘭三星地區農會、壯圍鄉農會及礁溪鄉農會今天選出農會「三巨頭」，經投票結果，三星農會當權派在9席理事中只拿下4票、在野派獲得5席，理事長換人做，總幹事未聘任；另外，壯圍鄉農會新任理事長陳玉華、礁溪鄉農會新任理事長李淑芬由當權派人馬接掌。

今天是宜蘭縣各基層農會三巨頭的第一波選舉投票，三星地區農會改選結果，理事長徐進忠、常務監事張金土、總幹事未聘任；壯圍鄉農會改選結果，理事長陳玉華、常務監事陳天來、總幹事林昱辰；礁溪鄉農會改選結果，理事長李淑芬、常務監事吳宏謀、總幹事吳宜佩。

針對三星地區農會總幹事部分，這次只有當權派的現任總幹事李智遠1個人登記候聘，今天理事會不同意續聘他。縣府農業處表示，依規定若在60天內未完成聘任，必須重新公告遴聘，開放外界登記並審查資格符合，再由理事會遴聘。

宜蘭縣10個基層農會於上月15日各自選出會員代表，當天各農會的平均投票率約五成五，唯獨三星地區農會投票率衝上七成五，重演4年前，在野派挑戰當權派的廝殺局面；日前各地農會選出理監事，今天有３個農會改選「三巨頭」。

據了解，三星地區農會在野派以縣農會常務監事黃明杰兒子黃存誠為首，力拚總幹事，當權派是現任總幹事李智遠爭取連任。今天投票選理事長時，徐進忠拿下5票理事支持，5比4票當選理事長，張金土獲得2票監事支持，2比1當選當務監事。

此外，壯圍鄉農會新選出的理事長陳玉華獲得9票全數支持，礁溪鄉農會理事長李淑芬獲得6票支持，縣內其餘7個農會最近也將陸續選出三巨頭，若無意外，應該都是當權派繼續掌理。

宜蘭 投票率 農會

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