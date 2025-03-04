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台東焚化爐剛營運...環保局長突下台換人 外界錯愕

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣焚化廠剛今年1月正式營運，解決全縣垃圾問題，不過，卻突然陣前換將，環保局長郭建成調參議，原職由退休科長以政務官接任，消息傳開外界錯愕與不解。記者尤聰光／攝影
台東縣焚化廠剛今年1月正式營運，解決全縣垃圾問題，不過，卻突然陣前換將，環保局長郭建成調參議，原職由退休科長以政務官接任，消息傳開外界錯愕與不解。記者尤聰光／攝影

台東縣焚化廠剛今年1月正式營運，解決全縣垃圾問題，不過，卻突然陣前換將，環保局長郭建成調參議，原職由退休科長以政務官接任，消息傳開外界錯愕。郭表示，政府機關職務調動很正常。縣議員表示，不尋常，將強烈監督。

郭建成表示，政府機關職務調動很正常，外界無須臆測，他無論在哪個職務上，都全心全力去完成分內的工作。

台東垃圾問題過去爭議不斷，但在縣府努力及中央輔導下，讓停擺超過15年的焚化廠，從訴訟仲裁到整修重啟試營運，逐漸發揮效益，今年1月正式營運，真正解決縣內所有垃圾；從整修到營運，都是郭建成局長任內完成，但昨卻調往接參議，外界獲悉都感到錯愕與不解，議員則認為陣前換將不尋常。

議員簡維國表示，縣長人事的決定他給予尊重，不過，才剛營運的焚化廠，郭卻突然被換下來，他覺得有貓膩，據他了解焚化廠試營運廠商和正式營運的得標廠商不同，且日前才發生代燒高雄垃圾飄惡臭引來居民不滿，不排除和這次調動都有關聯性，未來，他將加強監督焚化廠運作情形。

議員林參天則說，焚化廠的運作是高度專業的任務，他看不懂這次縣府環保局長人事異動的用意何在？也看不出郭過去有何重大缺失？導致他要下台一鞠躬；他認為可能和底渣和飛灰搞不定有關，不然就是得罪或擋到甚麼東西？會突然調動相信只有當事人應該最清楚。

去年10月環保署長彭啓明（右）視導台東焚化廠時，環保局長郭建成（左）全程陪同。本報資料照片
去年10月環保署長彭啓明（右）視導台東焚化廠時，環保局長郭建成（左）全程陪同。本報資料照片

台東 環保局長 議員

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