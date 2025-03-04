台東焚化爐剛營運...環保局長突下台換人 外界錯愕

台東縣焚化廠剛今年1月正式營運，解決全縣垃圾問題，不過，卻突然陣前換將，環保局長郭建成調參議，原職由退休科長以政務官接任，消息傳開外界錯愕。郭表示，政府機關職務調動很正常。縣議員表示，不尋常，將強烈監督。

郭建成表示，政府機關職務調動很正常，外界無須臆測，他無論在哪個職務上，都全心全力去完成分內的工作。

台東垃圾問題過去爭議不斷，但在縣府努力及中央輔導下，讓停擺超過15年的焚化廠，從訴訟仲裁到整修重啟試營運，逐漸發揮效益，今年1月正式營運，真正解決縣內所有垃圾；從整修到營運，都是郭建成局長任內完成，但昨卻調往接參議，外界獲悉都感到錯愕與不解，議員則認為陣前換將不尋常。

議員簡維國表示，縣長人事的決定他給予尊重，不過，才剛營運的焚化廠，郭卻突然被換下來，他覺得有貓膩，據他了解焚化廠試營運廠商和正式營運的得標廠商不同，且日前才發生代燒高雄垃圾飄惡臭引來居民不滿，不排除和這次調動都有關聯性，未來，他將加強監督焚化廠運作情形。