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藍營花蓮縣黨部盜用媒體照片 市主委致歉願負法律責任

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣黨部昨天針對退休老師葉春蓮嗆聲事件說明，出示一張葉老師與民進黨時任議員與代表的照片，還做成大背板，卻被發現是盜用某媒體的照片。記者王思慧／攝影
國民黨花蓮縣黨部昨天針對退休老師葉春蓮嗆聲事件說明，出示一張葉老師與民進黨時任議員與代表的照片，還做成大背板，卻被發現是盜用某媒體的照片。記者王思慧／攝影

國民黨花蓮縣黨部昨天針對退休老師葉春蓮嗆聲事件說明，出示一張葉老師與民進黨時任議員與代表的照片，還做成大背板，卻被發現是盜用某媒體的照片。今天花蓮市黨部主委吳東昇出面致歉，表示沒有經過當事人同意就使用深感抱歉，也願意負法律責任。

花蓮花崗國中退休生物老師葉春蓮，2日在國民黨舉辦的活動中，嗆立委傅崐萁「通匪」，遭趕出場，引發輿論熱議。昨天縣黨部召開記者會，拿出大小背板輸出的照片，看到葉春蓮與民進黨籍民代站在一起，縣黨部沒有特別說明，只交由外界解讀。

不過，這張照片是電視台駐花蓮記者，在2015年拍攝學校護樹會勘，這名記者貼在臉書的照片，被花蓮縣黨部擅自取用，且照片還被裁剪，只顯示綠營民代與葉春蓮同框。

這名記者表示，當時現場除了民代、老師，還有時任校長、國民黨員等人，嚴正表達抗議國民黨務人員不告而取，未經同意擅自拿來做政黨攻防的工具，並要求花蓮縣黨部提出說明澄清下架。

吳東昇表示，對於昨天記者會花蓮縣黨部使用的相片，由於沒有查證，未經當事人同意下，就使用照片作為背後的看板，在此跟照片所有權人鄭重感到抱歉，下次會注意，不再發生，如有相關法律責任，自己會一併承受，也再次向大眾與照片所有權人道歉。

花蓮市黨部主委吳東昇今天出面致歉，表示沒有經過當事人同意就使用照片深感抱歉，也願意負法律責任。記者王思慧／攝影
花蓮市黨部主委吳東昇今天出面致歉，表示沒有經過當事人同意就使用照片深感抱歉，也願意負法律責任。記者王思慧／攝影

國民黨 花蓮

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