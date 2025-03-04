藍營花蓮縣黨部盜用媒體照片 市主委致歉願負法律責任

國民黨花蓮縣黨部昨天針對退休老師葉春蓮嗆聲事件說明，出示一張葉老師與民進黨時任議員與代表的照片，還做成大背板，卻被發現是盜用某媒體的照片。今天花蓮市黨部主委吳東昇出面致歉，表示沒有經過當事人同意就使用深感抱歉，也願意負法律責任。

花蓮花崗國中退休生物老師葉春蓮，2日在國民黨舉辦的活動中，嗆立委傅崐萁「通匪」，遭趕出場，引發輿論熱議。昨天縣黨部召開記者會，拿出大小背板輸出的照片，看到葉春蓮與民進黨籍民代站在一起，縣黨部沒有特別說明，只交由外界解讀。

不過，這張照片是電視台駐花蓮記者，在2015年拍攝學校護樹會勘，這名記者貼在臉書的照片，被花蓮縣黨部擅自取用，且照片還被裁剪，只顯示綠營民代與葉春蓮同框。

這名記者表示，當時現場除了民代、老師，還有時任校長、國民黨員等人，嚴正表達抗議國民黨務人員不告而取，未經同意擅自拿來做政黨攻防的工具，並要求花蓮縣黨部提出說明澄清下架。