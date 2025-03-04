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台東森林公園改造再升級 饒慶鈴：很舒服的美好

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知名遊憩景點「森林公園」景觀改造工程進入最後階段，預計在3月底完工。縣長饒慶鈴（前中）今前往工區視察。圖／台東縣政府提供
台東知名遊憩景點「森林公園」景觀改造工程進入最後階段，預計在3月底完工。縣長饒慶鈴（前中）今前往工區視察。圖／台東縣政府提供

台東知名遊憩景點「森林公園」景觀改造工程進入最後階段，預計在3月底完工。縣長饒慶鈴今前往工區視察，相當滿意，並宣布追加經費，另案啟動園區道路改善計畫，提升遊園質感，讓民眾來台東享受舒服的美好。

饒慶鈴表示，追加經費就是確保園區內道路系統更加完善，提供民眾更舒適安全的遊園環境，讓這裡成為一個安全、友善、適合所有年齡層的休憩場域，未來，縣府將持續推動公園內外環境改善計畫，讓園區更趨完整。

森林公園位於卑南溪口，面積約280公頃，屬於國家級重要濕地範圍，擁有豐富的自然生態與多樣的景觀環境，一直是縣內民眾及外地遊客重要休憩場域，縣府自2023年啟動景觀改造工程計畫，目前進度達95%，接近完工。

縣府建設處進一步說明，園區已完成多項工程成果，包括新增烏頭翁遊戲塔、林下體健設施、蓮花池畔景觀再造生態復育、公園入口景觀優化等，整體工程3月底完工。另追加經費部分，將另案進行公園內老舊道路重新刨鋪。

饒慶鈴強調，森林公園是市區最重要的綠地休憩空間，此次景觀改造工程不僅提升了園區環境與設施，也融入生態保育理念，希望能讓這片土地的自然風貌與遊憩功能並存，提供更優質的遊園體驗。

台東森林公園位於卑南溪口，面積約280公頃，屬於國家級重要濕地範圍，擁有豐富的自然生態與多樣的景觀環境，一直是縣內民眾及外地遊客重要休憩場域。圖／台東縣政府提供
台東森林公園位於卑南溪口，面積約280公頃，屬於國家級重要濕地範圍，擁有豐富的自然生態與多樣的景觀環境，一直是縣內民眾及外地遊客重要休憩場域。圖／台東縣政府提供

台東 森林公園 饒慶鈴

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