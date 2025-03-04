清明上河圖融入基隆景點的咖啡 基隆伴手禮獲iF設計獎

基隆市政府嚴選伴手禮三奇壹號咖啡店的「雨都上河圖─濾掛咖啡禮盒」，近日獲得國際設計界最高榮譽之一「iF設計獎」，成功將基隆在地文化推向全球舞台。靈感來自中國經典畫作「清明上河圖」，透過重新描繪並融入基隆日常風貌與城市文化，打造具有基隆日常特色的設計作品。

基隆市政府產業發展處長林鼎超昨前往三奇壹號咖啡店，向創辦人江鎮源（Mars）表達祝賀，肯定他的創意與努力。林鼎超說，基隆市政府今年將持續徵選優質業者與產品，並透過階段性輔導協助，推動品牌於國際市場累積實力，提升品牌曝光度，進一步強化基隆城市行銷。

Mars說，「雨都上河圖─濾掛咖啡禮盒」以原創設計為核心，靈感來自經典畫作「清明上河圖」，透過重新描繪並融入基隆日常風貌與城市文化，打造出獨特的設計作品。無論作為商務伴手禮或贈送親友，這款禮盒能讓人感受到基隆獨特的魅力與歷史底蘊，也傳遞基隆文化的能見度。

禮盒有巧思，特別附上一把精緻放大鏡，Mars表示，讓品味咖啡的同時，也能細細欣賞畫作中的基隆城市景觀細節，最後脫穎而出獲得「iF設計獎」。

產發處表示，市府去年首度舉辦「K STAR基隆之星」徵選活動，以創新與多元的方式推廣基隆優質伴手禮，助攻品牌發展。「雨都上河圖─濾掛咖啡禮盒」是透過Mars的專業設計背景，將基隆山海特色細膩融入圖像中，再搭配精緻包裝設計，使商品兼具文化價值與市場競爭力。